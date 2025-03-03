信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Pepper
Lam Yee Tsang

Pepper

Lam Yee Tsang
0条评论
46
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -36%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 598
盈利交易:
1 184 (74.09%)
亏损交易:
414 (25.91%)
最好交易:
60.00 USD
最差交易:
-192.00 USD
毛利:
3 045.92 USD (178 175 pips)
毛利亏损:
-4 987.54 USD (151 240 pips)
最大连续赢利:
50 (71.09 USD)
最大连续盈利:
111.01 USD (33)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
94.11%
最大入金加载:
75.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.74
长期交易:
842 (52.69%)
短期交易:
756 (47.31%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-1.22 USD
平均利润:
2.57 USD
平均损失:
-12.05 USD
最大连续失误:
10 (-538.47 USD)
最大连续亏损:
-538.47 USD (10)
每月增长:
-37.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
2 090.79 USD
最大值:
2 608.96 USD (171.85%)
相对跌幅:
结余:
58.55% (2 608.96 USD)
净值:
21.07% (468.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 245
EURJPY 240
GBPUSD 238
CHFJPY 101
EURGBP 78
USDCHF 68
GBPCHF 66
EURCAD 66
AUDCAD 58
NZDCAD 54
EURCHF 47
EURUSD 42
CADCHF 41
HK50 40
CADJPY 31
XAGUSD 17
EURNZD 14
XAUUSD 14
AUDUSD 13
USDJPY 13
GBPCAD 13
NZDUSD 12
NZDJPY 12
USDCAD 12
GBPNZD 12
GBPAUD 11
EURAUD 11
AUDJPY 10
NZDCHF 9
AUDCHF 9
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD -113
EURJPY 263
GBPUSD -1.9K
CHFJPY -407
EURGBP 68
USDCHF 21
GBPCHF -59
EURCAD -66
AUDCAD 58
NZDCAD 12
EURCHF 104
EURUSD 47
CADCHF 80
HK50 7
CADJPY 28
XAGUSD -350
EURNZD 16
XAUUSD 4
AUDUSD 25
USDJPY 17
GBPCAD 17
NZDUSD 21
NZDJPY 13
USDCAD 27
GBPNZD 12
GBPAUD 14
EURAUD 15
AUDJPY 11
NZDCHF 20
AUDCHF 20
GBPJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD -7.1K
EURJPY 17K
GBPUSD -13K
CHFJPY -11K
EURGBP 802
USDCHF 2.2K
GBPCHF -1.7K
EURCAD 1.9K
AUDCAD 5.9K
NZDCAD 2K
EURCHF 5.2K
EURUSD 1.3K
CADCHF 3.9K
HK50 -1.2K
CADJPY 2.7K
XAGUSD -854
EURNZD 2.1K
XAUUSD -279
AUDUSD 2K
USDJPY 1.6K
GBPCAD 2K
NZDUSD 1.5K
NZDJPY 1.7K
USDCAD -96
GBPNZD 1.9K
GBPAUD 1.3K
EURAUD 978
AUDJPY 1.5K
NZDCHF 1.3K
AUDCHF 1.3K
GBPJPY 145
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +60.00 USD
最差交易: -192 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +71.09 USD
最大连续亏损: -538.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 183
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.68 × 25
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
Pepperstone-Edge12
1.78 × 12235
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.08 × 13
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
35 更多...
没有评论
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 00:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.06 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.05 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.05 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 13:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.03 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载