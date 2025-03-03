- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 598
盈利交易:
1 184 (74.09%)
亏损交易:
414 (25.91%)
最好交易:
60.00 USD
最差交易:
-192.00 USD
毛利:
3 045.92 USD (178 175 pips)
毛利亏损:
-4 987.54 USD (151 240 pips)
最大连续赢利:
50 (71.09 USD)
最大连续盈利:
111.01 USD (33)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
94.11%
最大入金加载:
75.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.74
长期交易:
842 (52.69%)
短期交易:
756 (47.31%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-1.22 USD
平均利润:
2.57 USD
平均损失:
-12.05 USD
最大连续失误:
10 (-538.47 USD)
最大连续亏损:
-538.47 USD (10)
每月增长:
-37.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
2 090.79 USD
最大值:
2 608.96 USD (171.85%)
相对跌幅:
结余:
58.55% (2 608.96 USD)
净值:
21.07% (468.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|245
|EURJPY
|240
|GBPUSD
|238
|CHFJPY
|101
|EURGBP
|78
|USDCHF
|68
|GBPCHF
|66
|EURCAD
|66
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|54
|EURCHF
|47
|EURUSD
|42
|CADCHF
|41
|HK50
|40
|CADJPY
|31
|XAGUSD
|17
|EURNZD
|14
|XAUUSD
|14
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|13
|GBPCAD
|13
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|12
|GBPNZD
|12
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|11
|AUDJPY
|10
|NZDCHF
|9
|AUDCHF
|9
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|-113
|EURJPY
|263
|GBPUSD
|-1.9K
|CHFJPY
|-407
|EURGBP
|68
|USDCHF
|21
|GBPCHF
|-59
|EURCAD
|-66
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|12
|EURCHF
|104
|EURUSD
|47
|CADCHF
|80
|HK50
|7
|CADJPY
|28
|XAGUSD
|-350
|EURNZD
|16
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|25
|USDJPY
|17
|GBPCAD
|17
|NZDUSD
|21
|NZDJPY
|13
|USDCAD
|27
|GBPNZD
|12
|GBPAUD
|14
|EURAUD
|15
|AUDJPY
|11
|NZDCHF
|20
|AUDCHF
|20
|GBPJPY
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-7.1K
|EURJPY
|17K
|GBPUSD
|-13K
|CHFJPY
|-11K
|EURGBP
|802
|USDCHF
|2.2K
|GBPCHF
|-1.7K
|EURCAD
|1.9K
|AUDCAD
|5.9K
|NZDCAD
|2K
|EURCHF
|5.2K
|EURUSD
|1.3K
|CADCHF
|3.9K
|HK50
|-1.2K
|CADJPY
|2.7K
|XAGUSD
|-854
|EURNZD
|2.1K
|XAUUSD
|-279
|AUDUSD
|2K
|USDJPY
|1.6K
|GBPCAD
|2K
|NZDUSD
|1.5K
|NZDJPY
|1.7K
|USDCAD
|-96
|GBPNZD
|1.9K
|GBPAUD
|1.3K
|EURAUD
|978
|AUDJPY
|1.5K
|NZDCHF
|1.3K
|AUDCHF
|1.3K
|GBPJPY
|145
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.00 USD
最差交易: -192 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +71.09 USD
最大连续亏损: -538.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 183
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.68 × 25
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
Pepperstone-Edge12
|1.78 × 12235
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
ICMarketsSC-Live23
|2.08 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-36%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
46
85%
1 598
74%
94%
0.61
-1.22
USD
USD
59%
1:500