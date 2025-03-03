SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Pepper
Lam Yee Tsang

Pepper

Lam Yee Tsang
0 comentarios
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -36%
Pepperstone-Edge12
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 598
Transacciones Rentables:
1 184 (74.09%)
Transacciones Irrentables:
414 (25.91%)
Mejor transacción:
60.00 USD
Peor transacción:
-192.00 USD
Beneficio Bruto:
3 045.92 USD (178 175 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 987.54 USD (151 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (71.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
111.01 USD (33)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
94.11%
Carga máxima del depósito:
75.19%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.74
Transacciones Largas:
842 (52.69%)
Transacciones Cortas:
756 (47.31%)
Factor de Beneficio:
0.61
Beneficio Esperado:
-1.22 USD
Beneficio medio:
2.57 USD
Pérdidas medias:
-12.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-538.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-538.47 USD (10)
Crecimiento al mes:
-37.40%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 090.79 USD
Máxima:
2 608.96 USD (171.85%)
Reducción relativa:
De balance:
58.55% (2 608.96 USD)
De fondos:
21.07% (468.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 245
EURJPY 240
GBPUSD 238
CHFJPY 101
EURGBP 78
USDCHF 68
GBPCHF 66
EURCAD 66
AUDCAD 58
NZDCAD 54
EURCHF 47
EURUSD 42
CADCHF 41
HK50 40
CADJPY 31
XAGUSD 17
EURNZD 14
XAUUSD 14
AUDUSD 13
USDJPY 13
GBPCAD 13
NZDUSD 12
NZDJPY 12
USDCAD 12
GBPNZD 12
GBPAUD 11
EURAUD 11
AUDJPY 10
NZDCHF 9
AUDCHF 9
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD -113
EURJPY 263
GBPUSD -1.9K
CHFJPY -407
EURGBP 68
USDCHF 21
GBPCHF -59
EURCAD -66
AUDCAD 58
NZDCAD 12
EURCHF 104
EURUSD 47
CADCHF 80
HK50 7
CADJPY 28
XAGUSD -350
EURNZD 16
XAUUSD 4
AUDUSD 25
USDJPY 17
GBPCAD 17
NZDUSD 21
NZDJPY 13
USDCAD 27
GBPNZD 12
GBPAUD 14
EURAUD 15
AUDJPY 11
NZDCHF 20
AUDCHF 20
GBPJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD -7.1K
EURJPY 17K
GBPUSD -13K
CHFJPY -11K
EURGBP 802
USDCHF 2.2K
GBPCHF -1.7K
EURCAD 1.9K
AUDCAD 5.9K
NZDCAD 2K
EURCHF 5.2K
EURUSD 1.3K
CADCHF 3.9K
HK50 -1.2K
CADJPY 2.7K
XAGUSD -854
EURNZD 2.1K
XAUUSD -279
AUDUSD 2K
USDJPY 1.6K
GBPCAD 2K
NZDUSD 1.5K
NZDJPY 1.7K
USDCAD -96
GBPNZD 1.9K
GBPAUD 1.3K
EURAUD 978
AUDJPY 1.5K
NZDCHF 1.3K
AUDCHF 1.3K
GBPJPY 145
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.00 USD
Peor transacción: -192 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +71.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -538.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 183
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.68 × 25
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
Pepperstone-Edge12
1.78 × 12235
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.08 × 13
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
otros 35...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 00:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.06 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.05 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.05 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 13:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.03 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Pepper
30 USD al mes
-36%
0
0
USD
3.2K
USD
46
85%
1 598
74%
94%
0.61
-1.22
USD
59%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.