SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pepper
Lam Yee Tsang

Pepper

Lam Yee Tsang
0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
Pepperstone-Edge12
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 153
Bénéfice trades:
842 (73.02%)
Perte trades:
311 (26.97%)
Meilleure transaction:
37.22 USD
Pire transaction:
-104.67 USD
Bénéfice brut:
1 892.71 USD (132 275 pips)
Perte brute:
-2 266.32 USD (126 950 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (42.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.62 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
92.10%
Charge de dépôt maximale:
34.86%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
613 (53.17%)
Courts trades:
540 (46.83%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.32 USD
Bénéfice moyen:
2.25 USD
Perte moyenne:
-7.29 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-108.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-144.35 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.79%
Prévision annuelle:
10.07%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
415.93 USD
Maximal:
934.10 USD (61.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.17% (934.10 USD)
Par fonds propres:
21.07% (468.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 235
EURJPY 229
GBPUSD 109
CHFJPY 87
EURGBP 69
GBPCHF 66
USDCHF 58
EURCAD 54
AUDCAD 49
NZDCAD 43
EURCHF 39
CADCHF 34
EURUSD 34
CADJPY 20
NZDUSD 3
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
NZDCHF 2
AUDCHF 2
GBPNZD 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
EURNZD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD -125
EURJPY 249
GBPUSD -190
CHFJPY -438
EURGBP 34
GBPCHF -59
USDCHF -3
EURCAD -82
AUDCAD 44
NZDCAD -4
EURCHF 76
CADCHF 64
EURUSD 15
CADJPY 15
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDUSD 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
NZDCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
EURNZD 1
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -8.5K
EURJPY 16K
GBPUSD -5.8K
CHFJPY -14K
EURGBP -72
GBPCHF -1.7K
USDCHF 686
EURCAD 631
AUDCAD 4.5K
NZDCAD 498
EURCHF 4.4K
CADCHF 3.3K
EURUSD 994
CADJPY 1.4K
NZDUSD 449
USDCAD 448
AUDUSD 316
NZDJPY 308
AUDJPY 295
GBPAUD 300
NZDCHF 298
AUDCHF 299
GBPNZD 322
EURAUD 298
GBPCAD 304
GBPJPY 145
EURNZD 150
USDJPY 150
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.22 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +42.32 USD
Perte consécutive maximale: -108.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.80 × 25
31 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.03 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.06 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.05 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.05 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 13:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.03 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pepper
30 USD par mois
-11%
0
0
USD
1.6K
USD
30
95%
1 153
73%
92%
0.83
-0.32
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.