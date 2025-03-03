Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 4 Fyntura-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 VantageInternational-Live 7 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live10 0.21 × 183 ICMarketsSC-Live19 0.23 × 143 ICMarketsSC-Live32 0.39 × 270 Pepperstone-Edge07 0.58 × 33 ICMarketsSC-Live07 0.63 × 1628 ICMarketsSC-Live24 0.84 × 498 ICMarketsSC-Live09 0.90 × 10 Coinexx-Demo 1.33 × 3 Osprey-Live 1.50 × 4 GoMarkets-Real 10 1.50 × 8 ICMarketsSC-Live15 1.68 × 25 Pepperstone-Edge01 1.75 × 8 Pepperstone-Edge12 1.78 × 12235 ICMarketsSC-Live08 1.79 × 85 ATCBrokers-Live 1 1.98 × 516 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 55 ICMarketsSC-Live23 2.08 × 13 FusionMarkets-Demo 2.60 × 5 noch 35 ...