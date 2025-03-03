시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Pepper
Lam Yee Tsang

Pepper

Lam Yee Tsang
0 리뷰
46
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -36%
Pepperstone-Edge12
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 598
이익 거래:
1 184 (74.09%)
손실 거래:
414 (25.91%)
최고의 거래:
60.00 USD
최악의 거래:
-192.00 USD
총 수익:
3 045.92 USD (178 175 pips)
총 손실:
-4 987.54 USD (151 240 pips)
연속 최대 이익:
50 (71.09 USD)
연속 최대 이익:
111.01 USD (33)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
94.11%
최대 입금량:
75.19%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
842 (52.69%)
숏(주식차입매도):
756 (47.31%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-1.22 USD
평균 이익:
2.57 USD
평균 손실:
-12.05 USD
연속 최대 손실:
10 (-538.47 USD)
연속 최대 손실:
-538.47 USD (10)
월별 성장률:
-37.40%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 090.79 USD
최대한의:
2 608.96 USD (171.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.55% (2 608.96 USD)
자본금별:
21.07% (468.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDNZD 245
EURJPY 240
GBPUSD 238
CHFJPY 101
EURGBP 78
USDCHF 68
GBPCHF 66
EURCAD 66
AUDCAD 58
NZDCAD 54
EURCHF 47
EURUSD 42
CADCHF 41
HK50 40
CADJPY 31
XAGUSD 17
EURNZD 14
XAUUSD 14
AUDUSD 13
USDJPY 13
GBPCAD 13
NZDUSD 12
NZDJPY 12
USDCAD 12
GBPNZD 12
GBPAUD 11
EURAUD 11
AUDJPY 10
NZDCHF 9
AUDCHF 9
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDNZD -113
EURJPY 263
GBPUSD -1.9K
CHFJPY -407
EURGBP 68
USDCHF 21
GBPCHF -59
EURCAD -66
AUDCAD 58
NZDCAD 12
EURCHF 104
EURUSD 47
CADCHF 80
HK50 7
CADJPY 28
XAGUSD -350
EURNZD 16
XAUUSD 4
AUDUSD 25
USDJPY 17
GBPCAD 17
NZDUSD 21
NZDJPY 13
USDCAD 27
GBPNZD 12
GBPAUD 14
EURAUD 15
AUDJPY 11
NZDCHF 20
AUDCHF 20
GBPJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDNZD -7.1K
EURJPY 17K
GBPUSD -13K
CHFJPY -11K
EURGBP 802
USDCHF 2.2K
GBPCHF -1.7K
EURCAD 1.9K
AUDCAD 5.9K
NZDCAD 2K
EURCHF 5.2K
EURUSD 1.3K
CADCHF 3.9K
HK50 -1.2K
CADJPY 2.7K
XAGUSD -854
EURNZD 2.1K
XAUUSD -279
AUDUSD 2K
USDJPY 1.6K
GBPCAD 2K
NZDUSD 1.5K
NZDJPY 1.7K
USDCAD -96
GBPNZD 1.9K
GBPAUD 1.3K
EURAUD 978
AUDJPY 1.5K
NZDCHF 1.3K
AUDCHF 1.3K
GBPJPY 145
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +60.00 USD
최악의 거래: -192 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +71.09 USD
연속 최대 손실: -538.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 183
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.68 × 25
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
Pepperstone-Edge12
1.78 × 12235
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.08 × 13
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
35 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 00:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.06 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.05 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.05 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 13:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.03 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Pepper
월별 30 USD
-36%
0
0
USD
3.2K
USD
46
85%
1 598
74%
94%
0.61
-1.22
USD
59%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.