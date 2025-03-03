- 자본
- 축소
트레이드:
1 598
이익 거래:
1 184 (74.09%)
손실 거래:
414 (25.91%)
최고의 거래:
60.00 USD
최악의 거래:
-192.00 USD
총 수익:
3 045.92 USD (178 175 pips)
총 손실:
-4 987.54 USD (151 240 pips)
연속 최대 이익:
50 (71.09 USD)
연속 최대 이익:
111.01 USD (33)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
94.11%
최대 입금량:
75.19%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
842 (52.69%)
숏(주식차입매도):
756 (47.31%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-1.22 USD
평균 이익:
2.57 USD
평균 손실:
-12.05 USD
연속 최대 손실:
10 (-538.47 USD)
연속 최대 손실:
-538.47 USD (10)
월별 성장률:
-37.40%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 090.79 USD
최대한의:
2 608.96 USD (171.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.55% (2 608.96 USD)
자본금별:
21.07% (468.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|245
|EURJPY
|240
|GBPUSD
|238
|CHFJPY
|101
|EURGBP
|78
|USDCHF
|68
|GBPCHF
|66
|EURCAD
|66
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|54
|EURCHF
|47
|EURUSD
|42
|CADCHF
|41
|HK50
|40
|CADJPY
|31
|XAGUSD
|17
|EURNZD
|14
|XAUUSD
|14
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|13
|GBPCAD
|13
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|12
|GBPNZD
|12
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|11
|AUDJPY
|10
|NZDCHF
|9
|AUDCHF
|9
|GBPJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|-113
|EURJPY
|263
|GBPUSD
|-1.9K
|CHFJPY
|-407
|EURGBP
|68
|USDCHF
|21
|GBPCHF
|-59
|EURCAD
|-66
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|12
|EURCHF
|104
|EURUSD
|47
|CADCHF
|80
|HK50
|7
|CADJPY
|28
|XAGUSD
|-350
|EURNZD
|16
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|25
|USDJPY
|17
|GBPCAD
|17
|NZDUSD
|21
|NZDJPY
|13
|USDCAD
|27
|GBPNZD
|12
|GBPAUD
|14
|EURAUD
|15
|AUDJPY
|11
|NZDCHF
|20
|AUDCHF
|20
|GBPJPY
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|-7.1K
|EURJPY
|17K
|GBPUSD
|-13K
|CHFJPY
|-11K
|EURGBP
|802
|USDCHF
|2.2K
|GBPCHF
|-1.7K
|EURCAD
|1.9K
|AUDCAD
|5.9K
|NZDCAD
|2K
|EURCHF
|5.2K
|EURUSD
|1.3K
|CADCHF
|3.9K
|HK50
|-1.2K
|CADJPY
|2.7K
|XAGUSD
|-854
|EURNZD
|2.1K
|XAUUSD
|-279
|AUDUSD
|2K
|USDJPY
|1.6K
|GBPCAD
|2K
|NZDUSD
|1.5K
|NZDJPY
|1.7K
|USDCAD
|-96
|GBPNZD
|1.9K
|GBPAUD
|1.3K
|EURAUD
|978
|AUDJPY
|1.5K
|NZDCHF
|1.3K
|AUDCHF
|1.3K
|GBPJPY
|145
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.00 USD
최악의 거래: -192 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +71.09 USD
연속 최대 손실: -538.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
Fyntura-Live
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 183
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
Osprey-Live
|1.50 × 4
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
ICMarketsSC-Live15
|1.68 × 25
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
Pepperstone-Edge12
|1.78 × 12235
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
|2.08 × 13
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-36%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
46
85%
1 598
74%
94%
0.61
-1.22
USD
USD
59%
1:500