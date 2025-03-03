- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
103 (84.42%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (15.57%)
En iyi işlem:
15.18 USD
En kötü işlem:
-50.32 USD
Brüt kâr:
468.92 USD (57 704 pips)
Brüt zarar:
-367.20 USD (31 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (70.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.17 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
6.27%
Maks. mevduat yükü:
30.77%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
61 (50.00%)
Satış işlemleri:
61 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
4.55 USD
Ortalama zarar:
-19.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-125.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.32 USD (3)
Aylık büyüme:
-25.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.51 USD
Maksimum:
130.63 USD (30.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.25% (130.63 USD)
Varlığa göre:
38.16% (83.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|98
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.4K
|XTIUSD
|164
|BTCUSD
|20K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.18 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +70.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.12 × 730
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
USD
180
USD
USD
30
97%
122
84%
6%
1.27
0.83
USD
USD
52%
1:500