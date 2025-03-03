SinyallerBölümler
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 250usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
103 (84.42%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (15.57%)
En iyi işlem:
15.18 USD
En kötü işlem:
-50.32 USD
Brüt kâr:
468.92 USD (57 704 pips)
Brüt zarar:
-367.20 USD (31 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (70.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.17 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
6.27%
Maks. mevduat yükü:
30.77%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
61 (50.00%)
Satış işlemleri:
61 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
4.55 USD
Ortalama zarar:
-19.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-125.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.32 USD (3)
Aylık büyüme:
-25.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.51 USD
Maksimum:
130.63 USD (30.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.25% (130.63 USD)
Varlığa göre:
38.16% (83.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 119
XTIUSD 2
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 98
XTIUSD 2
BTCUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.4K
XTIUSD 164
BTCUSD 20K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.18 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +70.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.12 × 730
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
29 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.28 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.91% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 23:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 20:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.73% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 06:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
