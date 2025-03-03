- Incremento
Total de Trades:
296
Transacciones Rentables:
204 (68.91%)
Transacciones Irrentables:
92 (31.08%)
Mejor transacción:
15.18 USD
Peor transacción:
-52.44 USD
Beneficio Bruto:
658.49 USD (72 952 pips)
Pérdidas Brutas:
-645.82 USD (53 446 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (70.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.17 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
14.69%
Carga máxima del depósito:
46.89%
Último trade:
17 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
172 (58.11%)
Transacciones Cortas:
124 (41.89%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
3.23 USD
Pérdidas medias:
-7.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-30.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-125.32 USD (3)
Crecimiento al mes:
-0.99%
Pronóstico anual:
-11.99%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.51 USD
Máxima:
164.28 USD (38.95%)
Reducción relativa:
De balance:
65.34% (164.28 USD)
De fondos:
55.64% (86.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|EURCAD
|22
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|18
|EURCHF
|17
|NZDUSD
|17
|USDCHF
|15
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|11
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|USDJPY
|5
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|83
|EURCAD
|-25
|GBPUSD
|15
|EURGBP
|7
|EURCHF
|-49
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|12
|EURAUD
|-27
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDJPY
|-29
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.4K
|EURCAD
|-2.1K
|GBPUSD
|1.4K
|EURGBP
|-200
|EURCHF
|-2.5K
|NZDUSD
|692
|USDCHF
|639
|EURAUD
|-2.4K
|AUDUSD
|595
|EURUSD
|325
|USDCAD
|352
|USDJPY
|-3K
|XTIUSD
|164
|BTCUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.18 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +70.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
otros 338...
