SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / COPY FUND 250usd
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 250usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 comentários
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -31%
Tickmill-Live08
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
296
Negociações com lucro:
204 (68.91%)
Negociações com perda:
92 (31.08%)
Melhor negociação:
15.18 USD
Pior negociação:
-52.44 USD
Lucro bruto:
658.49 USD (72 952 pips)
Perda bruta:
-645.82 USD (53 446 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (70.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.17 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
14.69%
Depósito máximo carregado:
46.89%
Último negócio:
18 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
172 (58.11%)
Negociações curtas:
124 (41.89%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
3.23 USD
Perda média:
-7.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-30.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-125.32 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.99%
Previsão anual:
-11.99%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.51 USD
Máximo:
164.28 USD (38.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.34% (164.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.64% (86.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 136
EURCAD 22
GBPUSD 20
EURGBP 18
EURCHF 17
NZDUSD 17
USDCHF 15
EURAUD 14
AUDUSD 11
EURUSD 9
USDCAD 9
USDJPY 5
XTIUSD 2
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 83
EURCAD -25
GBPUSD 15
EURGBP 7
EURCHF -49
NZDUSD 8
USDCHF 12
EURAUD -27
AUDUSD 7
EURUSD 4
USDCAD 2
USDJPY -29
XTIUSD 2
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.4K
EURCAD -2.1K
GBPUSD 1.4K
EURGBP -200
EURCHF -2.5K
NZDUSD 692
USDCHF 639
EURAUD -2.4K
AUDUSD 595
EURUSD 325
USDCAD 352
USDJPY -3K
XTIUSD 164
BTCUSD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.18 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +70.17 USD
Máxima perda consecutiva: -30.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

DooFintech-Live 5
0.00 × 2
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
338 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Mínimo de capital sugerido USD 250

Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 250usd

https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading

IB:    IB44903670

Sem comentários
2025.12.16 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
COPY FUND 250usd
30 USD por mês
-31%
0
0
USD
93
USD
41
98%
296
68%
15%
1.01
0.04
USD
65%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.