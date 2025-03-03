SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / COPY FUND 250usd
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 250usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
122
Bénéfice trades:
103 (84.42%)
Perte trades:
19 (15.57%)
Meilleure transaction:
15.18 USD
Pire transaction:
-50.32 USD
Bénéfice brut:
468.92 USD (57 704 pips)
Perte brute:
-367.20 USD (31 945 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (70.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.17 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
6.27%
Charge de dépôt maximale:
30.77%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.78
Longs trades:
61 (50.00%)
Courts trades:
61 (50.00%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
4.55 USD
Perte moyenne:
-19.33 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-125.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-125.32 USD (3)
Croissance mensuelle:
-25.23%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.51 USD
Maximal:
130.63 USD (30.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.25% (130.63 USD)
Par fonds propres:
38.16% (83.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 119
XTIUSD 2
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 98
XTIUSD 2
BTCUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.4K
XTIUSD 164
BTCUSD 20K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.18 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +70.17 USD
Perte consécutive maximale: -125.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.12 × 730
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
29 plus...
Aucun avis
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.28 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.91% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 23:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 20:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.73% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 06:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
