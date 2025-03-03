SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / COPY FUND 250usd
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 250usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 reviews
41 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -31%
Tickmill-Live08
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
296
Profit Trades:
204 (68.91%)
Loss Trades:
92 (31.08%)
Best trade:
15.18 USD
Worst trade:
-52.44 USD
Gross Profit:
658.49 USD (72 952 pips)
Gross Loss:
-645.82 USD (53 446 pips)
Maximum consecutive wins:
17 (70.17 USD)
Maximal consecutive profit:
70.17 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
14.69%
Max deposit load:
46.89%
Latest trade:
14 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
0.08
Long Trades:
172 (58.11%)
Short Trades:
124 (41.89%)
Profit Factor:
1.02
Expected Payoff:
0.04 USD
Average Profit:
3.23 USD
Average Loss:
-7.02 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-30.36 USD)
Maximal consecutive loss:
-125.32 USD (3)
Monthly growth:
-0.99%
Annual Forecast:
-11.99%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
9.51 USD
Maximal:
164.28 USD (38.95%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.34% (164.28 USD)
By Equity:
55.64% (86.28 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 136
EURCAD 22
GBPUSD 20
EURGBP 18
EURCHF 17
NZDUSD 17
USDCHF 15
EURAUD 14
AUDUSD 11
EURUSD 9
USDCAD 9
USDJPY 5
XTIUSD 2
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 83
EURCAD -25
GBPUSD 15
EURGBP 7
EURCHF -49
NZDUSD 8
USDCHF 12
EURAUD -27
AUDUSD 7
EURUSD 4
USDCAD 2
USDJPY -29
XTIUSD 2
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.4K
EURCAD -2.1K
GBPUSD 1.4K
EURGBP -200
EURCHF -2.5K
NZDUSD 692
USDCHF 639
EURAUD -2.4K
AUDUSD 595
EURUSD 325
USDCAD 352
USDJPY -3K
XTIUSD 164
BTCUSD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +15.18 USD
Worst trade: -52 USD
Maximum consecutive wins: 17
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +70.17 USD
Maximal consecutive loss: -30.36 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live08" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

DooFintech-Live 5
0.00 × 2
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
338 more...
No reviews
2025.12.16 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
