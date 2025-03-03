- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
103 (84.42%)
Loss Trade:
19 (15.57%)
Best Trade:
15.18 USD
Worst Trade:
-50.32 USD
Profitto lordo:
468.92 USD (57 704 pips)
Perdita lorda:
-367.20 USD (31 945 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (70.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.17 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
6.27%
Massimo carico di deposito:
30.77%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
61 (50.00%)
Short Trade:
61 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
4.55 USD
Perdita media:
-19.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-125.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-125.32 USD (3)
Crescita mensile:
-25.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.51 USD
Massimale:
130.63 USD (30.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.25% (130.63 USD)
Per equità:
38.16% (83.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|98
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.4K
|XTIUSD
|164
|BTCUSD
|20K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.18 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +70.17 USD
Massima perdita consecutiva: -125.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.12 × 730
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
29 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
35%
0
0
USD
USD
180
USD
USD
30
97%
122
84%
6%
1.27
0.83
USD
USD
52%
1:500