Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 250usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
103 (84.42%)
Loss Trade:
19 (15.57%)
Best Trade:
15.18 USD
Worst Trade:
-50.32 USD
Profitto lordo:
468.92 USD (57 704 pips)
Perdita lorda:
-367.20 USD (31 945 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (70.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.17 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
6.27%
Massimo carico di deposito:
30.77%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
61 (50.00%)
Short Trade:
61 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
4.55 USD
Perdita media:
-19.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-125.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-125.32 USD (3)
Crescita mensile:
-25.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.51 USD
Massimale:
130.63 USD (30.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.25% (130.63 USD)
Per equità:
38.16% (83.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 119
XTIUSD 2
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 98
XTIUSD 2
BTCUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.4K
XTIUSD 164
BTCUSD 20K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.18 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +70.17 USD
Massima perdita consecutiva: -125.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.12 × 730
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.28 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.91% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 23:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 20:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.73% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 06:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
COPY FUND 250usd
30USD al mese
35%
0
0
USD
180
USD
30
97%
122
84%
6%
1.27
0.83
USD
52%
1:500
