СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / COPY FUND 250usd
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 250usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 отзывов
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -31%
Tickmill-Live08
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
204 (68.91%)
Убыточных трейдов:
92 (31.08%)
Лучший трейд:
15.18 USD
Худший трейд:
-52.44 USD
Общая прибыль:
658.49 USD (72 952 pips)
Общий убыток:
-645.82 USD (53 446 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (70.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.17 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
14.69%
Макс. загрузка депозита:
46.89%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
172 (58.11%)
Коротких трейдов:
124 (41.89%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-7.02 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-30.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.32 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.99%
Годовой прогноз:
-11.99%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.51 USD
Максимальная:
164.28 USD (38.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.34% (164.28 USD)
По эквити:
55.64% (86.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 136
EURCAD 22
GBPUSD 20
EURGBP 18
EURCHF 17
NZDUSD 17
USDCHF 15
EURAUD 14
AUDUSD 11
EURUSD 9
USDCAD 9
USDJPY 5
XTIUSD 2
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 83
EURCAD -25
GBPUSD 15
EURGBP 7
EURCHF -49
NZDUSD 8
USDCHF 12
EURAUD -27
AUDUSD 7
EURUSD 4
USDCAD 2
USDJPY -29
XTIUSD 2
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.4K
EURCAD -2.1K
GBPUSD 1.4K
EURGBP -200
EURCHF -2.5K
NZDUSD 692
USDCHF 639
EURAUD -2.4K
AUDUSD 595
EURUSD 325
USDCAD 352
USDJPY -3K
XTIUSD 164
BTCUSD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.18 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +70.17 USD
Макс. убыток в серии: -30.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooFintech-Live 5
0.00 × 2
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
еще 338...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика



Нет отзывов
2025.12.16 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
COPY FUND 250usd
30 USD в месяц
-31%
0
0
USD
93
USD
41
98%
296
68%
15%
1.01
0.04
USD
65%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.