Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
204 (68.91%)
Убыточных трейдов:
92 (31.08%)
Лучший трейд:
15.18 USD
Худший трейд:
-52.44 USD
Общая прибыль:
658.49 USD (72 952 pips)
Общий убыток:
-645.82 USD (53 446 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (70.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.17 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
14.69%
Макс. загрузка депозита:
46.89%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
172 (58.11%)
Коротких трейдов:
124 (41.89%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-7.02 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-30.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.32 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.99%
Годовой прогноз:
-11.99%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.51 USD
Максимальная:
164.28 USD (38.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.34% (164.28 USD)
По эквити:
55.64% (86.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|EURCAD
|22
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|18
|EURCHF
|17
|NZDUSD
|17
|USDCHF
|15
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|11
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|USDJPY
|5
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|83
|EURCAD
|-25
|GBPUSD
|15
|EURGBP
|7
|EURCHF
|-49
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|12
|EURAUD
|-27
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDJPY
|-29
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.4K
|EURCAD
|-2.1K
|GBPUSD
|1.4K
|EURGBP
|-200
|EURCHF
|-2.5K
|NZDUSD
|692
|USDCHF
|639
|EURAUD
|-2.4K
|AUDUSD
|595
|EURUSD
|325
|USDCAD
|352
|USDJPY
|-3K
|XTIUSD
|164
|BTCUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +15.18 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +70.17 USD
Макс. убыток в серии: -30.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-31%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
41
98%
296
68%
15%
1.01
0.04
USD
USD
65%
1:500