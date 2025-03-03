シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / COPY FUND 250usd
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 250usd

Marcelo Diniz Da Cunha
レビュー0件
41週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -31%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
296
利益トレード:
204 (68.91%)
損失トレード:
92 (31.08%)
ベストトレード:
15.18 USD
最悪のトレード:
-52.44 USD
総利益:
658.49 USD (72 952 pips)
総損失:
-645.82 USD (53 446 pips)
最大連続の勝ち:
17 (70.17 USD)
最大連続利益:
70.17 USD (17)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
14.69%
最大入金額:
46.89%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
172 (58.11%)
短いトレード:
124 (41.89%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
3.23 USD
平均損失:
-7.02 USD
最大連続の負け:
7 (-30.36 USD)
最大連続損失:
-125.32 USD (3)
月間成長:
-0.99%
年間予想:
-11.99%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.51 USD
最大の:
164.28 USD (38.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.34% (164.28 USD)
エクイティによる:
55.64% (86.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 136
EURCAD 22
GBPUSD 20
EURGBP 18
EURCHF 17
NZDUSD 17
USDCHF 15
EURAUD 14
AUDUSD 11
EURUSD 9
USDCAD 9
USDJPY 5
XTIUSD 2
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 83
EURCAD -25
GBPUSD 15
EURGBP 7
EURCHF -49
NZDUSD 8
USDCHF 12
EURAUD -27
AUDUSD 7
EURUSD 4
USDCAD 2
USDJPY -29
XTIUSD 2
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 5.4K
EURCAD -2.1K
GBPUSD 1.4K
EURGBP -200
EURCHF -2.5K
NZDUSD 692
USDCHF 639
EURAUD -2.4K
AUDUSD 595
EURUSD 325
USDCAD 352
USDJPY -3K
XTIUSD 164
BTCUSD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.18 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +70.17 USD
最大連続損失: -30.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DooFintech-Live 5
0.00 × 2
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
338 より多く...
レビューなし
2025.12.16 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
