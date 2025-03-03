- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
296
利益トレード:
204 (68.91%)
損失トレード:
92 (31.08%)
ベストトレード:
15.18 USD
最悪のトレード:
-52.44 USD
総利益:
658.49 USD (72 952 pips)
総損失:
-645.82 USD (53 446 pips)
最大連続の勝ち:
17 (70.17 USD)
最大連続利益:
70.17 USD (17)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
14.69%
最大入金額:
46.89%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
172 (58.11%)
短いトレード:
124 (41.89%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
3.23 USD
平均損失:
-7.02 USD
最大連続の負け:
7 (-30.36 USD)
最大連続損失:
-125.32 USD (3)
月間成長:
-0.99%
年間予想:
-11.99%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.51 USD
最大の:
164.28 USD (38.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.34% (164.28 USD)
エクイティによる:
55.64% (86.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|EURCAD
|22
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|18
|EURCHF
|17
|NZDUSD
|17
|USDCHF
|15
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|11
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|USDJPY
|5
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|83
|EURCAD
|-25
|GBPUSD
|15
|EURGBP
|7
|EURCHF
|-49
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|12
|EURAUD
|-27
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDJPY
|-29
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.4K
|EURCAD
|-2.1K
|GBPUSD
|1.4K
|EURGBP
|-200
|EURCHF
|-2.5K
|NZDUSD
|692
|USDCHF
|639
|EURAUD
|-2.4K
|AUDUSD
|595
|EURUSD
|325
|USDCAD
|352
|USDJPY
|-3K
|XTIUSD
|164
|BTCUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.18 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +70.17 USD
最大連続損失: -30.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
