시그널 / MetaTrader 4 / COPY FUND 250usd
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 250usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 리뷰
41
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -31%
Tickmill-Live08
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
296
이익 거래:
204 (68.91%)
손실 거래:
92 (31.08%)
최고의 거래:
15.18 USD
최악의 거래:
-52.44 USD
총 수익:
658.49 USD (72 952 pips)
총 손실:
-645.82 USD (53 446 pips)
연속 최대 이익:
17 (70.17 USD)
연속 최대 이익:
70.17 USD (17)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
14.69%
최대 입금량:
46.89%
최근 거래:
28 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
172 (58.11%)
숏(주식차입매도):
124 (41.89%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
3.23 USD
평균 손실:
-7.02 USD
연속 최대 손실:
7 (-30.36 USD)
연속 최대 손실:
-125.32 USD (3)
월별 성장률:
5.85%
연간 예측:
71.01%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.51 USD
최대한의:
164.28 USD (38.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.34% (164.28 USD)
자본금별:
55.64% (86.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 136
EURCAD 22
GBPUSD 20
EURGBP 18
EURCHF 17
NZDUSD 17
USDCHF 15
EURAUD 14
AUDUSD 11
EURUSD 9
USDCAD 9
USDJPY 5
XTIUSD 2
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 83
EURCAD -25
GBPUSD 15
EURGBP 7
EURCHF -49
NZDUSD 8
USDCHF 12
EURAUD -27
AUDUSD 7
EURUSD 4
USDCAD 2
USDJPY -29
XTIUSD 2
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 5.4K
EURCAD -2.1K
GBPUSD 1.4K
EURGBP -200
EURCHF -2.5K
NZDUSD 692
USDCHF 639
EURAUD -2.4K
AUDUSD 595
EURUSD 325
USDCAD 352
USDJPY -3K
XTIUSD 164
BTCUSD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15.18 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +70.17 USD
연속 최대 손실: -30.36 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DooFintech-Live 5
0.00 × 2
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
338 더...
리뷰 없음
2025.12.16 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.