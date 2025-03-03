- 자본
- 축소
트레이드:
296
이익 거래:
204 (68.91%)
손실 거래:
92 (31.08%)
최고의 거래:
15.18 USD
최악의 거래:
-52.44 USD
총 수익:
658.49 USD (72 952 pips)
총 손실:
-645.82 USD (53 446 pips)
연속 최대 이익:
17 (70.17 USD)
연속 최대 이익:
70.17 USD (17)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
14.69%
최대 입금량:
46.89%
최근 거래:
28 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
172 (58.11%)
숏(주식차입매도):
124 (41.89%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
3.23 USD
평균 손실:
-7.02 USD
연속 최대 손실:
7 (-30.36 USD)
연속 최대 손실:
-125.32 USD (3)
월별 성장률:
5.85%
연간 예측:
71.01%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.51 USD
최대한의:
164.28 USD (38.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.34% (164.28 USD)
자본금별:
55.64% (86.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|EURCAD
|22
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|18
|EURCHF
|17
|NZDUSD
|17
|USDCHF
|15
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|11
|EURUSD
|9
|USDCAD
|9
|USDJPY
|5
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|83
|EURCAD
|-25
|GBPUSD
|15
|EURGBP
|7
|EURCHF
|-49
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|12
|EURAUD
|-27
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDJPY
|-29
|XTIUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.4K
|EURCAD
|-2.1K
|GBPUSD
|1.4K
|EURGBP
|-200
|EURCHF
|-2.5K
|NZDUSD
|692
|USDCHF
|639
|EURAUD
|-2.4K
|AUDUSD
|595
|EURUSD
|325
|USDCAD
|352
|USDJPY
|-3K
|XTIUSD
|164
|BTCUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.18 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +70.17 USD
연속 최대 손실: -30.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-31%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
41
98%
296
68%
15%
1.01
0.04
USD
USD
65%
1:500