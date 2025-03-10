SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Swap Ibov
Daniel Pinheiro Bortolansa

Swap Ibov

Daniel Pinheiro Bortolansa
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 35%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
45 (86.53%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (13.46%)
En iyi işlem:
4.87 USD
En kötü işlem:
-3.82 USD
Brüt kâr:
95.74 USD (44 910 pips)
Brüt zarar:
-8.63 USD (24 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (27.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.80 USD (13)
Sharpe oranı:
1.11
Alım-satım etkinliği:
87.31%
Maks. mevduat yükü:
9.61%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
18.22
Alış işlemleri:
5 (9.62%)
Satış işlemleri:
47 (90.38%)
Kâr faktörü:
11.09
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
2.13 USD
Ortalama zarar:
-1.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.78 USD (2)
Aylık büyüme:
1.41%
Yıllık tahmin:
17.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.78 USD (1.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.28% (4.78 USD)
Varlığa göre:
47.62% (112.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Bra50 46
HKInd 4
UsaInd 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Bra50 90
HKInd 0
UsaInd -3
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Bra50 28K
HKInd 1.1K
UsaInd -6.2K
BTCUSD -3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.87 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
1.41 × 28046
İnceleme yok
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 20:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.04 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.29 17:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 12:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 16:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 19:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
