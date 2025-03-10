- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
45 (86.53%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (13.46%)
En iyi işlem:
4.87 USD
En kötü işlem:
-3.82 USD
Brüt kâr:
95.74 USD (44 910 pips)
Brüt zarar:
-8.63 USD (24 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (27.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.80 USD (13)
Sharpe oranı:
1.11
Alım-satım etkinliği:
87.31%
Maks. mevduat yükü:
9.61%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
18.22
Alış işlemleri:
5 (9.62%)
Satış işlemleri:
47 (90.38%)
Kâr faktörü:
11.09
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
2.13 USD
Ortalama zarar:
-1.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.78 USD (2)
Aylık büyüme:
1.41%
Yıllık tahmin:
17.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.78 USD (1.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.28% (4.78 USD)
Varlığa göre:
47.62% (112.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Bra50
|46
|HKInd
|4
|UsaInd
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Bra50
|90
|HKInd
|0
|UsaInd
|-3
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Bra50
|28K
|HKInd
|1.1K
|UsaInd
|-6.2K
|BTCUSD
|-3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
En iyi işlem: +4.87 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
