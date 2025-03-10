SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Swap Ibov
Daniel Pinheiro Bortolansa

Swap Ibov

Daniel Pinheiro Bortolansa
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 35%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
45 (86.53%)
Perte trades:
7 (13.46%)
Meilleure transaction:
4.87 USD
Pire transaction:
-3.82 USD
Bénéfice brut:
95.74 USD (44 910 pips)
Perte brute:
-8.63 USD (24 702 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (27.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.80 USD (13)
Ratio de Sharpe:
1.11
Activité de trading:
87.31%
Charge de dépôt maximale:
9.61%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
18.22
Longs trades:
5 (9.62%)
Courts trades:
47 (90.38%)
Facteur de profit:
11.09
Rendement attendu:
1.68 USD
Bénéfice moyen:
2.13 USD
Perte moyenne:
-1.23 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.78 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.41%
Prévision annuelle:
17.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.78 USD (1.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.28% (4.78 USD)
Par fonds propres:
47.62% (112.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Bra50 46
HKInd 4
UsaInd 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Bra50 90
HKInd 0
UsaInd -3
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Bra50 28K
HKInd 1.1K
UsaInd -6.2K
BTCUSD -3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.87 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +27.80 USD
Perte consécutive maximale: -4.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
1.41 × 28046
Aucun avis
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 20:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.04 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.29 17:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 12:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 16:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 19:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
