Trade:
52
Profit Trade:
45 (86.53%)
Loss Trade:
7 (13.46%)
Best Trade:
4.87 USD
Worst Trade:
-3.82 USD
Profitto lordo:
95.74 USD (44 910 pips)
Perdita lorda:
-8.63 USD (24 702 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (27.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.80 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
87.31%
Massimo carico di deposito:
9.61%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
18.22
Long Trade:
5 (9.62%)
Short Trade:
47 (90.38%)
Fattore di profitto:
11.09
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-1.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.78 USD (2)
Crescita mensile:
1.41%
Previsione annuale:
17.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.78 USD (1.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.28% (4.78 USD)
Per equità:
47.62% (112.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Bra50
|46
|HKInd
|4
|UsaInd
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Bra50
|90
|HKInd
|0
|UsaInd
|-3
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Bra50
|28K
|HKInd
|1.1K
|UsaInd
|-6.2K
|BTCUSD
|-3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Best Trade: +4.87 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|1.41 × 28046
