Daniel Pinheiro Bortolansa

Swap Ibov

Daniel Pinheiro Bortolansa
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 35%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
45 (86.53%)
Loss Trade:
7 (13.46%)
Best Trade:
4.87 USD
Worst Trade:
-3.82 USD
Profitto lordo:
95.74 USD (44 910 pips)
Perdita lorda:
-8.63 USD (24 702 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (27.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.80 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
87.31%
Massimo carico di deposito:
9.61%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
18.22
Long Trade:
5 (9.62%)
Short Trade:
47 (90.38%)
Fattore di profitto:
11.09
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-1.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.78 USD (2)
Crescita mensile:
1.41%
Previsione annuale:
17.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.78 USD (1.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.28% (4.78 USD)
Per equità:
47.62% (112.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Bra50 46
HKInd 4
UsaInd 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Bra50 90
HKInd 0
UsaInd -3
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Bra50 28K
HKInd 1.1K
UsaInd -6.2K
BTCUSD -3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.87 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
1.41 × 28046
Non ci sono recensioni
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 20:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.04 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.29 17:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 12:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 16:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 19:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
