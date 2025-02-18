SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lazykdm 28 ccy
Patrick Ku

Lazykdm 28 ccy

Patrick Ku
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
215
Kârla kapanan işlemler:
202 (93.95%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (6.05%)
En iyi işlem:
59.19 USD
En kötü işlem:
-47.43 USD
Brüt kâr:
466.18 USD (36 517 pips)
Brüt zarar:
-127.27 USD (12 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (105.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.83 USD (67)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
96.13%
Maks. mevduat yükü:
1.36%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.15
Alış işlemleri:
107 (49.77%)
Satış işlemleri:
108 (50.23%)
Kâr faktörü:
3.66
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
2.31 USD
Ortalama zarar:
-9.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.43 USD (1)
Aylık büyüme:
1.61%
Yıllık tahmin:
20.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47.43 USD (1.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.53% (47.43 USD)
Varlığa göre:
5.66% (187.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 24
AUDUSD 23
AUDCHF 22
EURUSD 21
NZDCAD 21
EURCHF 21
CADJPY 21
USDCHF 18
CADCHF 18
EURGBP 16
AUDNZD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 36
AUDUSD 33
AUDCHF 42
EURUSD 43
NZDCAD 22
EURCHF 36
CADJPY 20
USDCHF 42
CADCHF 31
EURGBP 25
AUDNZD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 3.5K
AUDCHF 2.6K
EURUSD 2.2K
NZDCAD 2.2K
EURCHF 3.1K
CADJPY 3.2K
USDCHF 497
CADCHF 2.5K
EURGBP 2.1K
AUDNZD -1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.19 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +105.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.10 × 109
ICMarketsSC-Live24
0.30 × 63
ICMarketsSC-Live32
0.33 × 21
Pepperstone-Edge12
0.42 × 608
ICMarketsSC-Live07
0.47 × 207
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 10
Coinexx-Demo
1.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
1.15 × 47
ICMarketsSC-Live09
1.25 × 4
TickmillUK-Live03
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.39 × 41
ICMarketsSC-Live23
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.50 × 8
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.02 × 58
Longhorn-Real2
2.20 × 10
RoboForex-ProCent-4
3.32 × 31
17 daha fazla...
Lazykdm 28 ccy
İnceleme yok
2025.05.02 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.04 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 09:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 20:10
Share of trading days is too low
2025.02.21 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 19:07
Share of trading days is too low
2025.02.21 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.18 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.18 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.18 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
