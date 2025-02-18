- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
215
Kârla kapanan işlemler:
202 (93.95%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (6.05%)
En iyi işlem:
59.19 USD
En kötü işlem:
-47.43 USD
Brüt kâr:
466.18 USD (36 517 pips)
Brüt zarar:
-127.27 USD (12 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (105.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.83 USD (67)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
96.13%
Maks. mevduat yükü:
1.36%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.15
Alış işlemleri:
107 (49.77%)
Satış işlemleri:
108 (50.23%)
Kâr faktörü:
3.66
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
2.31 USD
Ortalama zarar:
-9.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.43 USD (1)
Aylık büyüme:
1.61%
Yıllık tahmin:
20.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47.43 USD (1.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.53% (47.43 USD)
Varlığa göre:
5.66% (187.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|24
|AUDUSD
|23
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|21
|NZDCAD
|21
|EURCHF
|21
|CADJPY
|21
|USDCHF
|18
|CADCHF
|18
|EURGBP
|16
|AUDNZD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|36
|AUDUSD
|33
|AUDCHF
|42
|EURUSD
|43
|NZDCAD
|22
|EURCHF
|36
|CADJPY
|20
|USDCHF
|42
|CADCHF
|31
|EURGBP
|25
|AUDNZD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.3K
|AUDUSD
|3.5K
|AUDCHF
|2.6K
|EURUSD
|2.2K
|NZDCAD
|2.2K
|EURCHF
|3.1K
|CADJPY
|3.2K
|USDCHF
|497
|CADCHF
|2.5K
|EURGBP
|2.1K
|AUDNZD
|-1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.19 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +105.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.10 × 109
|
ICMarketsSC-Live24
|0.30 × 63
|
ICMarketsSC-Live32
|0.33 × 21
|
Pepperstone-Edge12
|0.42 × 608
|
ICMarketsSC-Live07
|0.47 × 207
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|1.15 × 47
|
ICMarketsSC-Live09
|1.25 × 4
|
TickmillUK-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.39 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.50 × 8
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.02 × 58
|
Longhorn-Real2
|2.20 × 10
|
RoboForex-ProCent-4
|3.32 × 31
Lazykdm 28 ccy
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
31
100%
215
93%
96%
3.66
1.58
USD
USD
6%
1:500