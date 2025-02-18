SegnaliSezioni
Patrick Ku

Lazykdm 28 ccy

Patrick Ku
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
215
Profit Trade:
202 (93.95%)
Loss Trade:
13 (6.05%)
Best Trade:
59.19 USD
Worst Trade:
-47.43 USD
Profitto lordo:
466.18 USD (36 517 pips)
Perdita lorda:
-127.27 USD (12 349 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (105.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.83 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
96.13%
Massimo carico di deposito:
1.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.15
Long Trade:
107 (49.77%)
Short Trade:
108 (50.23%)
Fattore di profitto:
3.66
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
2.31 USD
Perdita media:
-9.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.43 USD (1)
Crescita mensile:
1.69%
Previsione annuale:
23.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47.43 USD (1.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.53% (47.43 USD)
Per equità:
5.66% (187.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 24
AUDUSD 23
AUDCHF 22
EURUSD 21
NZDCAD 21
EURCHF 21
CADJPY 21
USDCHF 18
CADCHF 18
EURGBP 16
AUDNZD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 36
AUDUSD 33
AUDCHF 42
EURUSD 43
NZDCAD 22
EURCHF 36
CADJPY 20
USDCHF 42
CADCHF 31
EURGBP 25
AUDNZD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 3.5K
AUDCHF 2.6K
EURUSD 2.2K
NZDCAD 2.2K
EURCHF 3.1K
CADJPY 3.2K
USDCHF 497
CADCHF 2.5K
EURGBP 2.1K
AUDNZD -1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.19 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +105.83 USD
Massima perdita consecutiva: -28.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.10 × 109
ICMarketsSC-Live24
0.30 × 63
ICMarketsSC-Live32
0.33 × 21
Pepperstone-Edge12
0.42 × 608
ICMarketsSC-Live07
0.47 × 207
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 10
Coinexx-Demo
1.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
1.15 × 47
ICMarketsSC-Live09
1.25 × 4
TickmillUK-Live03
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.39 × 41
ICMarketsSC-Live23
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.50 × 8
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.02 × 58
Longhorn-Real2
2.20 × 10
RoboForex-ProCent-4
3.32 × 31
17 più
Lazykdm 28 ccy
Non ci sono recensioni
2025.05.02 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.04 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 09:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 20:10
Share of trading days is too low
2025.02.21 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 19:07
Share of trading days is too low
2025.02.21 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.18 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.18 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.18 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
