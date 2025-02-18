- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
215
Profit Trade:
202 (93.95%)
Loss Trade:
13 (6.05%)
Best Trade:
59.19 USD
Worst Trade:
-47.43 USD
Profitto lordo:
466.18 USD (36 517 pips)
Perdita lorda:
-127.27 USD (12 349 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (105.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.83 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
96.13%
Massimo carico di deposito:
1.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.15
Long Trade:
107 (49.77%)
Short Trade:
108 (50.23%)
Fattore di profitto:
3.66
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
2.31 USD
Perdita media:
-9.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.43 USD (1)
Crescita mensile:
1.69%
Previsione annuale:
23.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47.43 USD (1.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.53% (47.43 USD)
Per equità:
5.66% (187.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|24
|AUDUSD
|23
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|21
|NZDCAD
|21
|EURCHF
|21
|CADJPY
|21
|USDCHF
|18
|CADCHF
|18
|EURGBP
|16
|AUDNZD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|36
|AUDUSD
|33
|AUDCHF
|42
|EURUSD
|43
|NZDCAD
|22
|EURCHF
|36
|CADJPY
|20
|USDCHF
|42
|CADCHF
|31
|EURGBP
|25
|AUDNZD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.3K
|AUDUSD
|3.5K
|AUDCHF
|2.6K
|EURUSD
|2.2K
|NZDCAD
|2.2K
|EURCHF
|3.1K
|CADJPY
|3.2K
|USDCHF
|497
|CADCHF
|2.5K
|EURGBP
|2.1K
|AUDNZD
|-1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.19 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +105.83 USD
Massima perdita consecutiva: -28.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.10 × 109
|
ICMarketsSC-Live24
|0.30 × 63
|
ICMarketsSC-Live32
|0.33 × 21
|
Pepperstone-Edge12
|0.42 × 608
|
ICMarketsSC-Live07
|0.47 × 207
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|1.15 × 47
|
ICMarketsSC-Live09
|1.25 × 4
|
TickmillUK-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.39 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.50 × 8
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.02 × 58
|
Longhorn-Real2
|2.20 × 10
|
RoboForex-ProCent-4
|3.32 × 31
Lazykdm 28 ccy
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
31
100%
215
93%
96%
3.66
1.58
USD
USD
6%
1:500