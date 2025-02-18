シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Lazykdm 28 ccy
Patrick Ku

Lazykdm 28 ccy

Patrick Ku
レビュー0件
信頼性
48週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
381
利益トレード:
348 (91.33%)
損失トレード:
33 (8.66%)
ベストトレード:
63.38 USD
最悪のトレード:
-47.43 USD
総利益:
858.57 USD (63 521 pips)
総損失:
-259.00 USD (23 703 pips)
最大連続の勝ち:
67 (105.83 USD)
最大連続利益:
105.83 USD (67)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
97.13%
最大入金額:
5.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
12.64
長いトレード:
185 (48.56%)
短いトレード:
196 (51.44%)
プロフィットファクター:
3.31
期待されたペイオフ:
1.57 USD
平均利益:
2.47 USD
平均損失:
-7.85 USD
最大連続の負け:
2 (-39.19 USD)
最大連続損失:
-47.43 USD (1)
月間成長:
2.67%
年間予想:
33.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
47.43 USD (1.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.53% (47.43 USD)
エクイティによる:
25.35% (903.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 34
GBPUSD 34
NZDCAD 32
CADJPY 31
EURCHF 30
AUDCHF 29
EURUSD 29
USDCHF 28
CADCHF 28
EURGBP 25
AUDNZD 10
EURNZD 7
CHFJPY 7
EURCAD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 5
USDJPY 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
USDCAD 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
EURJPY 4
EURAUD 3
NZDUSD 3
AUDCAD 2
NZDCHF 2
AUDJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 48
GBPUSD 56
NZDCAD 36
CADJPY 29
EURCHF 68
AUDCHF 55
EURUSD 63
USDCHF 60
CADCHF 50
EURGBP 52
AUDNZD 10
EURNZD 6
CHFJPY 6
EURCAD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 5
USDJPY 5
NZDJPY 4
GBPNZD 2
USDCAD 10
GBPJPY 3
GBPCHF 6
EURJPY 1
EURAUD 3
NZDUSD 4
AUDCAD 2
NZDCHF 4
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 5.1K
GBPUSD 2.1K
NZDCAD 3.9K
CADJPY 4.3K
EURCHF 3.2K
AUDCHF 3.6K
EURUSD 2.6K
USDCHF 2K
CADCHF 3.8K
EURGBP 3K
AUDNZD -1K
EURNZD 1.1K
CHFJPY 1.1K
EURCAD 746
GBPAUD 417
GBPCAD 769
USDJPY 773
NZDJPY 753
GBPNZD 611
USDCAD -1.3K
GBPJPY 625
GBPCHF 223
EURJPY 19
EURAUD 456
NZDUSD 447
AUDCAD 303
NZDCHF 302
AUDJPY 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +63.38 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 67
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +105.83 USD
最大連続損失: -39.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
32 より多く...
Lazykdm 28 ccy
レビューなし
2025.05.02 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.04 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 09:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 20:10
Share of trading days is too low
2025.02.21 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 19:07
Share of trading days is too low
2025.02.21 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.18 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.18 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.18 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Lazykdm 28 ccy
30 USD/月
20%
0
0
USD
3.6K
USD
48
100%
381
91%
97%
3.31
1.57
USD
25%
1:500
コピー

