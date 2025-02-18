信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Lazykdm 28 ccy
Patrick Ku

Lazykdm 28 ccy

Patrick Ku
0条评论
可靠性
48
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 20%
Pepperstone-Edge12
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
381
盈利交易:
348 (91.33%)
亏损交易:
33 (8.66%)
最好交易:
63.38 USD
最差交易:
-47.43 USD
毛利:
858.57 USD (63 521 pips)
毛利亏损:
-259.00 USD (23 703 pips)
最大连续赢利:
67 (105.83 USD)
最大连续盈利:
105.83 USD (67)
夏普比率:
0.24
交易活动:
97.13%
最大入金加载:
5.99%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
4 天
采收率:
12.64
长期交易:
185 (48.56%)
短期交易:
196 (51.44%)
利润因子:
3.31
预期回报:
1.57 USD
平均利润:
2.47 USD
平均损失:
-7.85 USD
最大连续失误:
2 (-39.19 USD)
最大连续亏损:
-47.43 USD (1)
每月增长:
2.67%
年度预测:
33.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
47.43 USD (1.53%)
相对跌幅:
结余:
1.53% (47.43 USD)
净值:
25.35% (903.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 34
GBPUSD 34
NZDCAD 32
CADJPY 31
EURCHF 30
AUDCHF 29
EURUSD 29
USDCHF 28
CADCHF 28
EURGBP 25
AUDNZD 10
EURNZD 7
CHFJPY 7
EURCAD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 5
USDJPY 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
USDCAD 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
EURJPY 4
EURAUD 3
NZDUSD 3
AUDCAD 2
NZDCHF 2
AUDJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 48
GBPUSD 56
NZDCAD 36
CADJPY 29
EURCHF 68
AUDCHF 55
EURUSD 63
USDCHF 60
CADCHF 50
EURGBP 52
AUDNZD 10
EURNZD 6
CHFJPY 6
EURCAD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 5
USDJPY 5
NZDJPY 4
GBPNZD 2
USDCAD 10
GBPJPY 3
GBPCHF 6
EURJPY 1
EURAUD 3
NZDUSD 4
AUDCAD 2
NZDCHF 4
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 5.1K
GBPUSD 2.1K
NZDCAD 3.9K
CADJPY 4.3K
EURCHF 3.2K
AUDCHF 3.6K
EURUSD 2.6K
USDCHF 2K
CADCHF 3.8K
EURGBP 3K
AUDNZD -1K
EURNZD 1.1K
CHFJPY 1.1K
EURCAD 746
GBPAUD 417
GBPCAD 769
USDJPY 773
NZDJPY 753
GBPNZD 611
USDCAD -1.3K
GBPJPY 625
GBPCHF 223
EURJPY 19
EURAUD 456
NZDUSD 447
AUDCAD 303
NZDCHF 302
AUDJPY 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +63.38 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 67
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +105.83 USD
最大连续亏损: -39.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
32 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Lazykdm 28 ccy
没有评论
2025.05.02 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.04 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 09:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 20:10
Share of trading days is too low
2025.02.21 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 19:07
Share of trading days is too low
2025.02.21 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.18 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.18 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.18 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Lazykdm 28 ccy
每月30 USD
20%
0
0
USD
3.6K
USD
48
100%
381
91%
97%
3.31
1.57
USD
25%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载