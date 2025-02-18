SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Lazykdm 28 ccy
Patrick Ku

Lazykdm 28 ccy

Patrick Ku
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 20%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
381
Negociações com lucro:
348 (91.33%)
Negociações com perda:
33 (8.66%)
Melhor negociação:
63.38 USD
Pior negociação:
-47.43 USD
Lucro bruto:
858.57 USD (63 521 pips)
Perda bruta:
-259.00 USD (23 703 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (105.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
105.83 USD (67)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
97.13%
Depósito máximo carregado:
5.99%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
12.64
Negociações longas:
185 (48.56%)
Negociações curtas:
196 (51.44%)
Fator de lucro:
3.31
Valor esperado:
1.57 USD
Lucro médio:
2.47 USD
Perda média:
-7.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.43 USD (1)
Crescimento mensal:
2.67%
Previsão anual:
33.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
47.43 USD (1.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.53% (47.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.35% (903.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 34
GBPUSD 34
NZDCAD 32
CADJPY 31
EURCHF 30
AUDCHF 29
EURUSD 29
USDCHF 28
CADCHF 28
EURGBP 25
AUDNZD 10
EURNZD 7
CHFJPY 7
EURCAD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 5
USDJPY 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
USDCAD 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
EURJPY 4
EURAUD 3
NZDUSD 3
AUDCAD 2
NZDCHF 2
AUDJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 48
GBPUSD 56
NZDCAD 36
CADJPY 29
EURCHF 68
AUDCHF 55
EURUSD 63
USDCHF 60
CADCHF 50
EURGBP 52
AUDNZD 10
EURNZD 6
CHFJPY 6
EURCAD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 5
USDJPY 5
NZDJPY 4
GBPNZD 2
USDCAD 10
GBPJPY 3
GBPCHF 6
EURJPY 1
EURAUD 3
NZDUSD 4
AUDCAD 2
NZDCHF 4
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 5.1K
GBPUSD 2.1K
NZDCAD 3.9K
CADJPY 4.3K
EURCHF 3.2K
AUDCHF 3.6K
EURUSD 2.6K
USDCHF 2K
CADCHF 3.8K
EURGBP 3K
AUDNZD -1K
EURNZD 1.1K
CHFJPY 1.1K
EURCAD 746
GBPAUD 417
GBPCAD 769
USDJPY 773
NZDJPY 753
GBPNZD 611
USDCAD -1.3K
GBPJPY 625
GBPCHF 223
EURJPY 19
EURAUD 456
NZDUSD 447
AUDCAD 303
NZDCHF 302
AUDJPY 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +63.38 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 67
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +105.83 USD
Máxima perda consecutiva: -39.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
32 mais ...
Lazykdm 28 ccy
Sem comentários
2025.05.02 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.04 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 09:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 20:10
Share of trading days is too low
2025.02.21 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 19:07
Share of trading days is too low
2025.02.21 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.18 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.18 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.18 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
