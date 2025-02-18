SignalsSections
Patrick Ku

Lazykdm 28 ccy

Patrick Ku
0 reviews
Reliability
48 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 20%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
381
Profit Trades:
348 (91.33%)
Loss Trades:
33 (8.66%)
Best trade:
63.38 USD
Worst trade:
-47.43 USD
Gross Profit:
858.57 USD (63 521 pips)
Gross Loss:
-259.00 USD (23 703 pips)
Maximum consecutive wins:
67 (105.83 USD)
Maximal consecutive profit:
105.83 USD (67)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading activity:
97.13%
Max deposit load:
5.99%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
24
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
12.64
Long Trades:
185 (48.56%)
Short Trades:
196 (51.44%)
Profit Factor:
3.31
Expected Payoff:
1.57 USD
Average Profit:
2.47 USD
Average Loss:
-7.85 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-39.19 USD)
Maximal consecutive loss:
-47.43 USD (1)
Monthly growth:
2.67%
Annual Forecast:
33.43%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
47.43 USD (1.53%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.53% (47.43 USD)
By Equity:
25.35% (903.22 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDUSD 34
GBPUSD 34
NZDCAD 32
CADJPY 31
EURCHF 30
AUDCHF 29
EURUSD 29
USDCHF 28
CADCHF 28
EURGBP 25
AUDNZD 10
EURNZD 7
CHFJPY 7
EURCAD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 5
USDJPY 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
USDCAD 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
EURJPY 4
EURAUD 3
NZDUSD 3
AUDCAD 2
NZDCHF 2
AUDJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 48
GBPUSD 56
NZDCAD 36
CADJPY 29
EURCHF 68
AUDCHF 55
EURUSD 63
USDCHF 60
CADCHF 50
EURGBP 52
AUDNZD 10
EURNZD 6
CHFJPY 6
EURCAD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 5
USDJPY 5
NZDJPY 4
GBPNZD 2
USDCAD 10
GBPJPY 3
GBPCHF 6
EURJPY 1
EURAUD 3
NZDUSD 4
AUDCAD 2
NZDCHF 4
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 5.1K
GBPUSD 2.1K
NZDCAD 3.9K
CADJPY 4.3K
EURCHF 3.2K
AUDCHF 3.6K
EURUSD 2.6K
USDCHF 2K
CADCHF 3.8K
EURGBP 3K
AUDNZD -1K
EURNZD 1.1K
CHFJPY 1.1K
EURCAD 746
GBPAUD 417
GBPCAD 769
USDJPY 773
NZDJPY 753
GBPNZD 611
USDCAD -1.3K
GBPJPY 625
GBPCHF 223
EURJPY 19
EURAUD 456
NZDUSD 447
AUDCAD 303
NZDCHF 302
AUDJPY 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +63.38 USD
Worst trade: -47 USD
Maximum consecutive wins: 67
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +105.83 USD
Maximal consecutive loss: -39.19 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Pepperstone-Edge12" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
32 more...
Lazykdm 28 ccy
No reviews
2025.05.02 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.04 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 09:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 20:10
Share of trading days is too low
2025.02.21 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 19:07
Share of trading days is too low
2025.02.21 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.18 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.18 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.18 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
