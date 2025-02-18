- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
381
Profit Trades:
348 (91.33%)
Loss Trades:
33 (8.66%)
Best trade:
63.38 USD
Worst trade:
-47.43 USD
Gross Profit:
858.57 USD (63 521 pips)
Gross Loss:
-259.00 USD (23 703 pips)
Maximum consecutive wins:
67 (105.83 USD)
Maximal consecutive profit:
105.83 USD (67)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading activity:
97.13%
Max deposit load:
5.99%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
24
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
12.64
Long Trades:
185 (48.56%)
Short Trades:
196 (51.44%)
Profit Factor:
3.31
Expected Payoff:
1.57 USD
Average Profit:
2.47 USD
Average Loss:
-7.85 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-39.19 USD)
Maximal consecutive loss:
-47.43 USD (1)
Monthly growth:
2.67%
Annual Forecast:
33.43%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
47.43 USD (1.53%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.53% (47.43 USD)
By Equity:
25.35% (903.22 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|34
|NZDCAD
|32
|CADJPY
|31
|EURCHF
|30
|AUDCHF
|29
|EURUSD
|29
|USDCHF
|28
|CADCHF
|28
|EURGBP
|25
|AUDNZD
|10
|EURNZD
|7
|CHFJPY
|7
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPCAD
|5
|USDJPY
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|USDCAD
|4
|GBPJPY
|4
|GBPCHF
|4
|EURJPY
|4
|EURAUD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|48
|GBPUSD
|56
|NZDCAD
|36
|CADJPY
|29
|EURCHF
|68
|AUDCHF
|55
|EURUSD
|63
|USDCHF
|60
|CADCHF
|50
|EURGBP
|52
|AUDNZD
|10
|EURNZD
|6
|CHFJPY
|6
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPCAD
|5
|USDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|GBPNZD
|2
|USDCAD
|10
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|6
|EURJPY
|1
|EURAUD
|3
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|2
|NZDCHF
|4
|AUDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|5.1K
|GBPUSD
|2.1K
|NZDCAD
|3.9K
|CADJPY
|4.3K
|EURCHF
|3.2K
|AUDCHF
|3.6K
|EURUSD
|2.6K
|USDCHF
|2K
|CADCHF
|3.8K
|EURGBP
|3K
|AUDNZD
|-1K
|EURNZD
|1.1K
|CHFJPY
|1.1K
|EURCAD
|746
|GBPAUD
|417
|GBPCAD
|769
|USDJPY
|773
|NZDJPY
|753
|GBPNZD
|611
|USDCAD
|-1.3K
|GBPJPY
|625
|GBPCHF
|223
|EURJPY
|19
|EURAUD
|456
|NZDUSD
|447
|AUDCAD
|303
|NZDCHF
|302
|AUDJPY
|320
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +63.38 USD
Worst trade: -47 USD
Maximum consecutive wins: 67
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +105.83 USD
Maximal consecutive loss: -39.19 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Pepperstone-Edge12" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.57 × 2408
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 24
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
Lazykdm 28 ccy
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
20%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
48
100%
381
91%
97%
3.31
1.57
USD
USD
25%
1:500