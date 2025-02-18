СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lazykdm 28 ccy
Patrick Ku

Lazykdm 28 ccy

Patrick Ku
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 20%
Pepperstone-Edge12
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
348 (91.33%)
Убыточных трейдов:
33 (8.66%)
Лучший трейд:
63.38 USD
Худший трейд:
-47.43 USD
Общая прибыль:
858.57 USD (63 521 pips)
Общий убыток:
-259.00 USD (23 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (105.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.83 USD (67)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
97.13%
Макс. загрузка депозита:
5.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
12.64
Длинных трейдов:
185 (48.56%)
Коротких трейдов:
196 (51.44%)
Профит фактор:
3.31
Мат. ожидание:
1.57 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-7.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.43 USD (1)
Прирост в месяц:
2.67%
Годовой прогноз:
33.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
47.43 USD (1.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.53% (47.43 USD)
По эквити:
25.35% (903.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 34
GBPUSD 34
NZDCAD 32
CADJPY 31
EURCHF 30
AUDCHF 29
EURUSD 29
USDCHF 28
CADCHF 28
EURGBP 25
AUDNZD 10
EURNZD 7
CHFJPY 7
EURCAD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 5
USDJPY 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
USDCAD 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
EURJPY 4
EURAUD 3
NZDUSD 3
AUDCAD 2
NZDCHF 2
AUDJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 48
GBPUSD 56
NZDCAD 36
CADJPY 29
EURCHF 68
AUDCHF 55
EURUSD 63
USDCHF 60
CADCHF 50
EURGBP 52
AUDNZD 10
EURNZD 6
CHFJPY 6
EURCAD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 5
USDJPY 5
NZDJPY 4
GBPNZD 2
USDCAD 10
GBPJPY 3
GBPCHF 6
EURJPY 1
EURAUD 3
NZDUSD 4
AUDCAD 2
NZDCHF 4
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 5.1K
GBPUSD 2.1K
NZDCAD 3.9K
CADJPY 4.3K
EURCHF 3.2K
AUDCHF 3.6K
EURUSD 2.6K
USDCHF 2K
CADCHF 3.8K
EURGBP 3K
AUDNZD -1K
EURNZD 1.1K
CHFJPY 1.1K
EURCAD 746
GBPAUD 417
GBPCAD 769
USDJPY 773
NZDJPY 753
GBPNZD 611
USDCAD -1.3K
GBPJPY 625
GBPCHF 223
EURJPY 19
EURAUD 456
NZDUSD 447
AUDCAD 303
NZDCHF 302
AUDJPY 320
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63.38 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 67
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +105.83 USD
Макс. убыток в серии: -39.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
еще 32...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Lazykdm 28 ccy
Нет отзывов
2025.05.02 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.04 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 09:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 20:10
Share of trading days is too low
2025.02.21 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 19:07
Share of trading days is too low
2025.02.21 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.18 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.18 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.18 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lazykdm 28 ccy
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
3.6K
USD
48
100%
381
91%
97%
3.31
1.57
USD
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.