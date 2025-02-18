Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 4 Fyntura-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 VantageInternational-Live 7 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live10 0.21 × 181 ICMarketsSC-Live19 0.23 × 143 ICMarketsSC-Live32 0.39 × 270 Pepperstone-Edge12 0.57 × 2408 Pepperstone-Edge07 0.58 × 33 ICMarketsSC-Live07 0.63 × 1628 ICMarketsSC-Live24 0.84 × 498 ICMarketsSC-Live09 0.90 × 10 Coinexx-Demo 1.33 × 3 GoMarkets-Real 10 1.50 × 8 Osprey-Live 1.50 × 4 ICMarketsSC-Live15 1.71 × 24 ICMarketsSC-Live08 1.79 × 85 ATCBrokers-Live 1 1.98 × 516 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 55 Exness-Real8 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 2.17 × 12 FusionMarkets-Demo 2.60 × 5 noch 32 ...