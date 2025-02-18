Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08 0.00 × 11 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 7 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live10 0.10 × 109 ICMarketsSC-Live24 0.30 × 63 ICMarketsSC-Live32 0.33 × 21 Pepperstone-Edge12 0.42 × 608 ICMarketsSC-Live07 0.47 × 207 Pepperstone-Edge07 0.58 × 33 ICMarketsSC-Live19 0.67 × 18 ICMarketsSC-Live26 1.00 × 4 ICMarketsSC-Live15 1.00 × 10 Coinexx-Demo 1.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 1.15 × 47 ICMarketsSC-Live09 1.25 × 4 TickmillUK-Live03 1.33 × 3 ICMarketsSC-Live05 1.39 × 41 ICMarketsSC-Live23 1.50 × 4 ICMarketsSC-Live20 1.50 × 8 Exness-Real8 2.00 × 1 ICMarkets-Live22 2.02 × 58 Longhorn-Real2 2.20 × 10 RoboForex-ProCent-4 3.32 × 31 17 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou