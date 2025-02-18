SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lazykdm 28 ccy
Patrick Ku

Lazykdm 28 ccy

Patrick Ku
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
215
Bénéfice trades:
202 (93.95%)
Perte trades:
13 (6.05%)
Meilleure transaction:
59.19 USD
Pire transaction:
-47.43 USD
Bénéfice brut:
466.18 USD (36 517 pips)
Perte brute:
-127.27 USD (12 349 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (105.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
105.83 USD (67)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
95.13%
Charge de dépôt maximale:
1.36%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.15
Longs trades:
107 (49.77%)
Courts trades:
108 (50.23%)
Facteur de profit:
3.66
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
2.31 USD
Perte moyenne:
-9.79 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-28.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.43 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.80%
Prévision annuelle:
23.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
47.43 USD (1.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.53% (47.43 USD)
Par fonds propres:
5.66% (187.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 24
AUDUSD 23
AUDCHF 22
EURUSD 21
NZDCAD 21
EURCHF 21
CADJPY 21
USDCHF 18
CADCHF 18
EURGBP 16
AUDNZD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 36
AUDUSD 33
AUDCHF 42
EURUSD 43
NZDCAD 22
EURCHF 36
CADJPY 20
USDCHF 42
CADCHF 31
EURGBP 25
AUDNZD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 3.5K
AUDCHF 2.6K
EURUSD 2.2K
NZDCAD 2.2K
EURCHF 3.1K
CADJPY 3.2K
USDCHF 497
CADCHF 2.5K
EURGBP 2.1K
AUDNZD -1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.19 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 67
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +105.83 USD
Perte consécutive maximale: -28.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.10 × 109
ICMarketsSC-Live24
0.30 × 63
ICMarketsSC-Live32
0.33 × 21
Pepperstone-Edge12
0.42 × 608
ICMarketsSC-Live07
0.47 × 207
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 10
Coinexx-Demo
1.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
1.15 × 47
ICMarketsSC-Live09
1.25 × 4
TickmillUK-Live03
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.39 × 41
ICMarketsSC-Live23
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.50 × 8
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.02 × 58
Longhorn-Real2
2.20 × 10
RoboForex-ProCent-4
3.32 × 31
17 plus...
Lazykdm 28 ccy
Aucun avis
2025.05.02 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.04 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 09:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 20:10
Share of trading days is too low
2025.02.21 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 19:07
Share of trading days is too low
2025.02.21 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.18 15:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 15:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.18 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.18 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lazykdm 28 ccy
30 USD par mois
11%
0
0
USD
3.3K
USD
31
100%
215
93%
95%
3.66
1.58
USD
6%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.