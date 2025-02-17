SinyallerBölümler
ANGEL IVJ
Jhony Ferney Pacheco Parra

ANGEL IVJ

Jhony Ferney Pacheco Parra
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 204%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 096
Kârla kapanan işlemler:
806 (73.54%)
Zararla kapanan işlemler:
290 (26.46%)
En iyi işlem:
100.20 USD
En kötü işlem:
-34.08 USD
Brüt kâr:
2 137.29 USD (129 327 pips)
Brüt zarar:
-819.16 USD (48 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (97.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.01 USD (23)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
41.88%
Maks. mevduat yükü:
111.73%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.16
Alış işlemleri:
506 (46.17%)
Satış işlemleri:
590 (53.83%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
2.65 USD
Ortalama zarar:
-2.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-3.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.37 USD (4)
Aylık büyüme:
1.00%
Yıllık tahmin:
12.47%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.12 USD
Maksimum:
108.40 USD (9.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.72% (108.40 USD)
Varlığa göre:
18.72% (228.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 277
AUDNZD 198
NZDCAD 135
EURUSD 80
WS30 44
USDCHF 37
EURCAD 34
EURGBP 33
CADCHF 33
USDCAD 31
CHFJPY 20
SP500 18
EURNZD 18
GBPCHF 17
NZDCHF 15
EURAUD 13
GBPJPY 11
AUDCHF 11
GBPNZD 8
GBPCAD 7
STOXX50E 7
USDJPY 7
EURJPY 6
NDX 5
AUS200 5
AUDJPY 5
NZDUSD 5
AUDUSD 4
UK100 3
GBPUSD 3
GBPAUD 2
NZDJPY 2
FCHI40 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 277
AUDNZD 175
NZDCAD 163
EURUSD 193
WS30 63
USDCHF 96
EURCAD 35
EURGBP 33
CADCHF 31
USDCAD 13
CHFJPY 6
SP500 74
EURNZD 26
GBPCHF -15
NZDCHF 11
EURAUD 7
GBPJPY -2
AUDCHF 10
GBPNZD 11
GBPCAD -9
STOXX50E 24
USDJPY 3
EURJPY 5
NDX 26
AUS200 12
AUDJPY 2
NZDUSD 1
AUDUSD 9
UK100 25
GBPUSD 16
GBPAUD -5
NZDJPY -1
FCHI40 8
CADJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 21K
AUDNZD 13K
NZDCAD 14K
EURUSD 6.6K
WS30 1.5K
USDCHF 3.9K
EURCAD 2.7K
EURGBP 1.6K
CADCHF 1.3K
USDCAD 1.3K
CHFJPY 587
SP500 4.1K
EURNZD 2.2K
GBPCHF -3.4K
NZDCHF 459
EURAUD 617
GBPJPY 200
AUDCHF 447
GBPNZD 1.3K
GBPCAD -649
STOXX50E 2.1K
USDJPY 330
EURJPY 403
NDX 2.5K
AUS200 1.7K
AUDJPY 192
NZDUSD 46
AUDUSD 484
UK100 1K
GBPUSD 813
GBPAUD -453
NZDJPY -61
FCHI40 370
CADJPY 13
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.20 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +97.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.12 × 17
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.23 × 13
ICMarkets-Live07
0.28 × 241
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
Pepperstone-Edge09
0.45 × 20
RoboForex-ECN-2
0.49 × 139
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.52 × 161
ICMarkets-Live10
0.55 × 31
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 23
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live06
0.67 × 590
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
193 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 12:13
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.84% of days out of 599 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 05:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
ANGEL IVJ
Ayda 30 USD
204%
0
0
USD
2.4K
USD
94
96%
1 096
73%
42%
2.60
1.20
USD
19%
1:200
