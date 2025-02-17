SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ANGEL IVJ
Jhony Ferney Pacheco Parra

ANGEL IVJ

Jhony Ferney Pacheco Parra
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 204%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 096
Profit Trade:
806 (73.54%)
Loss Trade:
290 (26.46%)
Best Trade:
100.20 USD
Worst Trade:
-34.08 USD
Profitto lordo:
2 137.29 USD (129 327 pips)
Perdita lorda:
-819.16 USD (48 439 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (97.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.01 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
41.88%
Massimo carico di deposito:
111.73%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.16
Long Trade:
506 (46.17%)
Short Trade:
590 (53.83%)
Fattore di profitto:
2.61
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
-2.82 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-3.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.37 USD (4)
Crescita mensile:
1.00%
Previsione annuale:
12.47%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.12 USD
Massimale:
108.40 USD (9.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.72% (108.40 USD)
Per equità:
18.72% (228.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 277
AUDNZD 198
NZDCAD 135
EURUSD 80
WS30 44
USDCHF 37
EURCAD 34
EURGBP 33
CADCHF 33
USDCAD 31
CHFJPY 20
SP500 18
EURNZD 18
GBPCHF 17
NZDCHF 15
EURAUD 13
GBPJPY 11
AUDCHF 11
GBPNZD 8
GBPCAD 7
STOXX50E 7
USDJPY 7
EURJPY 6
NDX 5
AUS200 5
AUDJPY 5
NZDUSD 5
AUDUSD 4
UK100 3
GBPUSD 3
GBPAUD 2
NZDJPY 2
FCHI40 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 277
AUDNZD 175
NZDCAD 163
EURUSD 193
WS30 63
USDCHF 96
EURCAD 35
EURGBP 33
CADCHF 31
USDCAD 13
CHFJPY 6
SP500 74
EURNZD 26
GBPCHF -15
NZDCHF 11
EURAUD 7
GBPJPY -2
AUDCHF 10
GBPNZD 11
GBPCAD -9
STOXX50E 24
USDJPY 3
EURJPY 5
NDX 26
AUS200 12
AUDJPY 2
NZDUSD 1
AUDUSD 9
UK100 25
GBPUSD 16
GBPAUD -5
NZDJPY -1
FCHI40 8
CADJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 21K
AUDNZD 13K
NZDCAD 14K
EURUSD 6.6K
WS30 1.5K
USDCHF 3.9K
EURCAD 2.7K
EURGBP 1.6K
CADCHF 1.3K
USDCAD 1.3K
CHFJPY 587
SP500 4.1K
EURNZD 2.2K
GBPCHF -3.4K
NZDCHF 459
EURAUD 617
GBPJPY 200
AUDCHF 447
GBPNZD 1.3K
GBPCAD -649
STOXX50E 2.1K
USDJPY 330
EURJPY 403
NDX 2.5K
AUS200 1.7K
AUDJPY 192
NZDUSD 46
AUDUSD 484
UK100 1K
GBPUSD 813
GBPAUD -453
NZDJPY -61
FCHI40 370
CADJPY 13
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.20 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +97.23 USD
Massima perdita consecutiva: -3.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.12 × 17
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.23 × 13
ICMarkets-Live07
0.28 × 241
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
Pepperstone-Edge09
0.45 × 20
RoboForex-ECN-2
0.49 × 139
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.52 × 161
ICMarkets-Live10
0.55 × 31
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 23
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live06
0.67 × 590
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
193 più
2025.09.11 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 12:13
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.84% of days out of 599 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 05:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.