Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Live 0.00 × 8 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 2 ATCBrokers-Live 1 0.12 × 17 OneTrade-Real 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live05 0.23 × 13 ICMarkets-Live07 0.28 × 241 ICMarkets-Live18 0.40 × 25 OrtegaCapital-Server 0.43 × 588 Pepperstone-Edge09 0.45 × 20 RoboForex-ECN-2 0.49 × 139 XMTrading-Real 12 0.50 × 2 CFHMarkets-Live1 0.52 × 161 ICMarkets-Live10 0.55 × 31 AtlanticPearl-Live 1 0.55 × 65 EGlobal-Cent5 0.58 × 253 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 ICMarkets-Live09 0.60 × 267 ICMarketsSC-Live20 0.65 × 23 Monex-Server2 0.66 × 50 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.67 × 357 ICMarkets-Live06 0.67 × 590 AxiTrader-US07-Live 0.69 × 229 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.75 × 4 193 plus...