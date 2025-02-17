SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ANGEL IVJ
Jhony Ferney Pacheco Parra

ANGEL IVJ

Jhony Ferney Pacheco Parra
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 204%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 096
Bénéfice trades:
806 (73.54%)
Perte trades:
290 (26.46%)
Meilleure transaction:
100.20 USD
Pire transaction:
-34.08 USD
Bénéfice brut:
2 137.29 USD (129 327 pips)
Perte brute:
-819.16 USD (48 439 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (97.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
165.01 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
41.88%
Charge de dépôt maximale:
111.73%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
12.16
Longs trades:
506 (46.17%)
Courts trades:
590 (53.83%)
Facteur de profit:
2.61
Rendement attendu:
1.20 USD
Bénéfice moyen:
2.65 USD
Perte moyenne:
-2.82 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-3.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-108.37 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.00%
Prévision annuelle:
12.47%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.12 USD
Maximal:
108.40 USD (9.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.72% (108.40 USD)
Par fonds propres:
18.72% (228.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 277
AUDNZD 198
NZDCAD 135
EURUSD 80
WS30 44
USDCHF 37
EURCAD 34
EURGBP 33
CADCHF 33
USDCAD 31
CHFJPY 20
SP500 18
EURNZD 18
GBPCHF 17
NZDCHF 15
EURAUD 13
GBPJPY 11
AUDCHF 11
GBPNZD 8
GBPCAD 7
STOXX50E 7
USDJPY 7
EURJPY 6
NDX 5
AUS200 5
AUDJPY 5
NZDUSD 5
AUDUSD 4
UK100 3
GBPUSD 3
GBPAUD 2
NZDJPY 2
FCHI40 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 277
AUDNZD 175
NZDCAD 163
EURUSD 193
WS30 63
USDCHF 96
EURCAD 35
EURGBP 33
CADCHF 31
USDCAD 13
CHFJPY 6
SP500 74
EURNZD 26
GBPCHF -15
NZDCHF 11
EURAUD 7
GBPJPY -2
AUDCHF 10
GBPNZD 11
GBPCAD -9
STOXX50E 24
USDJPY 3
EURJPY 5
NDX 26
AUS200 12
AUDJPY 2
NZDUSD 1
AUDUSD 9
UK100 25
GBPUSD 16
GBPAUD -5
NZDJPY -1
FCHI40 8
CADJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 21K
AUDNZD 13K
NZDCAD 14K
EURUSD 6.6K
WS30 1.5K
USDCHF 3.9K
EURCAD 2.7K
EURGBP 1.6K
CADCHF 1.3K
USDCAD 1.3K
CHFJPY 587
SP500 4.1K
EURNZD 2.2K
GBPCHF -3.4K
NZDCHF 459
EURAUD 617
GBPJPY 200
AUDCHF 447
GBPNZD 1.3K
GBPCAD -649
STOXX50E 2.1K
USDJPY 330
EURJPY 403
NDX 2.5K
AUS200 1.7K
AUDJPY 192
NZDUSD 46
AUDUSD 484
UK100 1K
GBPUSD 813
GBPAUD -453
NZDJPY -61
FCHI40 370
CADJPY 13
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.20 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +97.23 USD
Perte consécutive maximale: -3.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.12 × 17
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.23 × 13
ICMarkets-Live07
0.28 × 241
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
Pepperstone-Edge09
0.45 × 20
RoboForex-ECN-2
0.49 × 139
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.52 × 161
ICMarkets-Live10
0.55 × 31
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 23
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live06
0.67 × 590
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
193 plus...
Aucun avis
2025.09.11 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 12:13
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.84% of days out of 599 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 05:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.