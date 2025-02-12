SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Solnce
Dmitrii Kuropatkin

Solnce

Dmitrii Kuropatkin
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 23%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
649
Kârla kapanan işlemler:
528 (81.35%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (18.64%)
En iyi işlem:
66.99 USD
En kötü işlem:
-447.89 USD
Brüt kâr:
2 991.65 USD (110 634 pips)
Brüt zarar:
-2 263.18 USD (79 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (123.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
852.01 USD (24)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
32.33%
Maks. mevduat yükü:
5.34%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
364 (56.09%)
Satış işlemleri:
285 (43.91%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
5.67 USD
Ortalama zarar:
-18.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-219.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-447.89 USD (1)
Aylık büyüme:
4.75%
Yıllık tahmin:
57.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.32 USD
Maksimum:
508.64 USD (12.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.09% (508.64 USD)
Varlığa göre:
10.92% (422.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 341
XAUUSD 155
USDJPY 152
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 733
USDJPY -70
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 5K
XAUUSD 28K
USDJPY -1.1K
EURUSD 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.99 USD
En kötü işlem: -448 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +123.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -219.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
45 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 14:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 12:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 13:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 13:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.18 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 12:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.13 09:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.12 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
