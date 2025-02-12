- Büyüme
İşlemler:
649
Kârla kapanan işlemler:
528 (81.35%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (18.64%)
En iyi işlem:
66.99 USD
En kötü işlem:
-447.89 USD
Brüt kâr:
2 991.65 USD (110 634 pips)
Brüt zarar:
-2 263.18 USD (79 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (123.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
852.01 USD (24)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
32.33%
Maks. mevduat yükü:
5.34%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
364 (56.09%)
Satış işlemleri:
285 (43.91%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
5.67 USD
Ortalama zarar:
-18.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-219.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-447.89 USD (1)
Aylık büyüme:
4.75%
Yıllık tahmin:
57.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.32 USD
Maksimum:
508.64 USD (12.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.09% (508.64 USD)
Varlığa göre:
10.92% (422.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|341
|XAUUSD
|155
|USDJPY
|152
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|733
|USDJPY
|-70
|EURUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|5K
|XAUUSD
|28K
|USDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.99 USD
En kötü işlem: -448 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +123.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -219.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
42
100%
649
81%
32%
1.32
1.12
USD
USD
13%
1:300