Dmitrii Kuropatkin

Solnce

Dmitrii Kuropatkin
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 23%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
649
Profit Trade:
528 (81.35%)
Loss Trade:
121 (18.64%)
Best Trade:
66.99 USD
Worst Trade:
-447.89 USD
Profitto lordo:
2 991.65 USD (110 634 pips)
Perdita lorda:
-2 263.18 USD (79 340 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (123.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
852.01 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
32.33%
Massimo carico di deposito:
5.34%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
364 (56.09%)
Short Trade:
285 (43.91%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
5.67 USD
Perdita media:
-18.70 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-219.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-447.89 USD (1)
Crescita mensile:
4.06%
Previsione annuale:
50.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.32 USD
Massimale:
508.64 USD (12.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.09% (508.64 USD)
Per equità:
10.92% (422.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 341
XAUUSD 155
USDJPY 152
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 733
USDJPY -70
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 5K
XAUUSD 28K
USDJPY -1.1K
EURUSD 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.99 USD
Worst Trade: -448 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123.53 USD
Massima perdita consecutiva: -219.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
45 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 14:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 12:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 13:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 13:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.18 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 12:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.13 09:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.12 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
