- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
649
Profit Trade:
528 (81.35%)
Loss Trade:
121 (18.64%)
Best Trade:
66.99 USD
Worst Trade:
-447.89 USD
Profitto lordo:
2 991.65 USD (110 634 pips)
Perdita lorda:
-2 263.18 USD (79 340 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (123.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
852.01 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
32.33%
Massimo carico di deposito:
5.34%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
364 (56.09%)
Short Trade:
285 (43.91%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
5.67 USD
Perdita media:
-18.70 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-219.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-447.89 USD (1)
Crescita mensile:
4.06%
Previsione annuale:
50.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.32 USD
Massimale:
508.64 USD (12.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.09% (508.64 USD)
Per equità:
10.92% (422.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|341
|XAUUSD
|155
|USDJPY
|152
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|733
|USDJPY
|-70
|EURUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|5K
|XAUUSD
|28K
|USDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.99 USD
Worst Trade: -448 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123.53 USD
Massima perdita consecutiva: -219.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
