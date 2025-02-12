SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Solnce
Dmitrii Kuropatkin

Solnce

Dmitrii Kuropatkin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
56 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 44%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
774
Gewinntrades:
615 (79.45%)
Verlusttrades:
159 (20.54%)
Bester Trade:
120.97 USD
Schlechtester Trade:
-447.89 USD
Bruttoprofit:
4 209.14 USD (225 715 pips)
Bruttoverlust:
-2 841.23 USD (136 740 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (123.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
852.01 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
25.99%
Max deposit load:
5.34%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
2.69
Long-Positionen:
457 (59.04%)
Short-Positionen:
317 (40.96%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
1.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-180.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-447.89 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.23%
Jahresprognose:
87.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.32 USD
Maximaler:
508.64 USD (12.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.09% (508.64 USD)
Kapital:
10.92% (422.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 341
XAUUSD 280
USDJPY 152
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 1.4K
USDJPY -70
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 5K
XAUUSD 86K
USDJPY -1.1K
EURUSD 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +120.97 USD
Schlechtester Trade: -448 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +123.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -180.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
noch 45 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Solnce
30 USD pro Monat
44%
0
0
USD
4.4K
USD
56
100%
774
79%
26%
1.48
1.77
USD
13%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.