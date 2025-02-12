SeñalesSecciones
Dmitrii Kuropatkin

Solnce

Dmitrii Kuropatkin
0 comentarios
Fiabilidad
56 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 44%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
772
Transacciones Rentables:
615 (79.66%)
Transacciones Irrentables:
157 (20.34%)
Mejor transacción:
120.97 USD
Peor transacción:
-447.89 USD
Beneficio Bruto:
4 209.14 USD (225 715 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 837.89 USD (136 425 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (123.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
852.01 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
25.99%
Carga máxima del depósito:
5.34%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
2.70
Transacciones Largas:
457 (59.20%)
Transacciones Cortas:
315 (40.80%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
1.78 USD
Beneficio medio:
6.84 USD
Pérdidas medias:
-18.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-180.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-447.89 USD (1)
Crecimiento al mes:
8.87%
Pronóstico anual:
107.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.32 USD
Máxima:
508.64 USD (12.76%)
Reducción relativa:
De balance:
13.09% (508.64 USD)
De fondos:
10.92% (422.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 341
XAUUSD 278
USDJPY 152
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 1.4K
USDJPY -70
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 5K
XAUUSD 86K
USDJPY -1.1K
EURUSD 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +120.97 USD
Peor transacción: -448 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +123.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -180.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
otros 45...
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 14:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 12:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 13:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 13:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
