Dmitrii Kuropatkin

Solnce

Dmitrii Kuropatkin
レビュー0件
信頼性
56週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 44%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
772
利益トレード:
615 (79.66%)
損失トレード:
157 (20.34%)
ベストトレード:
120.97 USD
最悪のトレード:
-447.89 USD
総利益:
4 209.14 USD (225 715 pips)
総損失:
-2 837.89 USD (136 425 pips)
最大連続の勝ち:
29 (123.53 USD)
最大連続利益:
852.01 USD (24)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
25.99%
最大入金額:
5.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.70
長いトレード:
457 (59.20%)
短いトレード:
315 (40.80%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
1.78 USD
平均利益:
6.84 USD
平均損失:
-18.08 USD
最大連続の負け:
13 (-180.87 USD)
最大連続損失:
-447.89 USD (1)
月間成長:
7.31%
年間予想:
88.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.32 USD
最大の:
508.64 USD (12.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.09% (508.64 USD)
エクイティによる:
10.92% (422.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 341
XAUUSD 278
USDJPY 152
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 1.4K
USDJPY -70
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 5K
XAUUSD 86K
USDJPY -1.1K
EURUSD 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +120.97 USD
最悪のトレード: -448 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +123.53 USD
最大連続損失: -180.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
45 より多く...
レビューなし
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 14:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 12:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 13:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 13:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください