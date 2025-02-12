- 成長
- ドローダウン
トレード:
772
利益トレード:
615 (79.66%)
損失トレード:
157 (20.34%)
ベストトレード:
120.97 USD
最悪のトレード:
-447.89 USD
総利益:
4 209.14 USD (225 715 pips)
総損失:
-2 837.89 USD (136 425 pips)
最大連続の勝ち:
29 (123.53 USD)
最大連続利益:
852.01 USD (24)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
25.99%
最大入金額:
5.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.70
長いトレード:
457 (59.20%)
短いトレード:
315 (40.80%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
1.78 USD
平均利益:
6.84 USD
平均損失:
-18.08 USD
最大連続の負け:
13 (-180.87 USD)
最大連続損失:
-447.89 USD (1)
月間成長:
7.31%
年間予想:
88.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.32 USD
最大の:
508.64 USD (12.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.09% (508.64 USD)
エクイティによる:
10.92% (422.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|341
|XAUUSD
|278
|USDJPY
|152
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|-70
|EURUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|5K
|XAUUSD
|86K
|USDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +120.97 USD
最悪のトレード: -448 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +123.53 USD
最大連続損失: -180.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
