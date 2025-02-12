СигналыРазделы
Dmitrii Kuropatkin

Solnce

Dmitrii Kuropatkin
0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 44%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
771
Прибыльных трейдов:
614 (79.63%)
Убыточных трейдов:
157 (20.36%)
Лучший трейд:
120.97 USD
Худший трейд:
-447.89 USD
Общая прибыль:
4 208.13 USD (225 606 pips)
Общий убыток:
-2 837.89 USD (136 425 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (123.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
852.01 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
25.99%
Макс. загрузка депозита:
5.34%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.69
Длинных трейдов:
456 (59.14%)
Коротких трейдов:
315 (40.86%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
1.78 USD
Средняя прибыль:
6.85 USD
Средний убыток:
-18.08 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-180.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-447.89 USD (1)
Прирост в месяц:
8.86%
Годовой прогноз:
107.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.32 USD
Максимальная:
508.64 USD (12.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.09% (508.64 USD)
По эквити:
10.92% (422.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 341
XAUUSD 277
USDJPY 152
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 1.4K
USDJPY -70
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 5K
XAUUSD 86K
USDJPY -1.1K
EURUSD 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +120.97 USD
Худший трейд: -448 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +123.53 USD
Макс. убыток в серии: -180.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 14:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 12:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 13:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 13:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Solnce
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
4.4K
USD
55
100%
771
79%
26%
1.48
1.78
USD
13%
1:300
Копировать

