- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
771
Прибыльных трейдов:
614 (79.63%)
Убыточных трейдов:
157 (20.36%)
Лучший трейд:
120.97 USD
Худший трейд:
-447.89 USD
Общая прибыль:
4 208.13 USD (225 606 pips)
Общий убыток:
-2 837.89 USD (136 425 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (123.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
852.01 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
25.99%
Макс. загрузка депозита:
5.34%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.69
Длинных трейдов:
456 (59.14%)
Коротких трейдов:
315 (40.86%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
1.78 USD
Средняя прибыль:
6.85 USD
Средний убыток:
-18.08 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-180.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-447.89 USD (1)
Прирост в месяц:
8.86%
Годовой прогноз:
107.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.32 USD
Максимальная:
508.64 USD (12.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.09% (508.64 USD)
По эквити:
10.92% (422.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|341
|XAUUSD
|277
|USDJPY
|152
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|-70
|EURUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|5K
|XAUUSD
|86K
|USDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +120.97 USD
Худший трейд: -448 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +123.53 USD
Макс. убыток в серии: -180.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
