시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Solnce
Dmitrii Kuropatkin

Solnce

Dmitrii Kuropatkin
0 리뷰
안정성
56
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 44%
RoboForex-Prime
1:300
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
781
이익 거래:
620 (79.38%)
손실 거래:
161 (20.61%)
최고의 거래:
120.97 USD
최악의 거래:
-447.89 USD
총 수익:
4 281.07 USD (232 949 pips)
총 손실:
-2 914.06 USD (144 041 pips)
연속 최대 이익:
29 (123.53 USD)
연속 최대 이익:
852.01 USD (24)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
25.99%
최대 입금량:
5.34%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.69
롱(주식매수):
457 (58.51%)
숏(주식차입매도):
324 (41.49%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
1.75 USD
평균 이익:
6.90 USD
평균 손실:
-18.10 USD
연속 최대 손실:
13 (-180.87 USD)
연속 최대 손실:
-447.89 USD (1)
월별 성장률:
6.67%
연간 예측:
83.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.32 USD
최대한의:
508.64 USD (12.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.09% (508.64 USD)
자본금별:
10.92% (422.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 341
XAUUSD 287
USDJPY 152
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 1.4K
USDJPY -70
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 5K
XAUUSD 86K
USDJPY -1.1K
EURUSD 6
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +120.97 USD
최악의 거래: -448 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +123.53 USD
연속 최대 손실: -180.87 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
45 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 14:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 12:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 13:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 13:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Solnce
월별 30 USD
44%
0
0
USD
4.4K
USD
56
100%
781
79%
26%
1.46
1.75
USD
13%
1:300
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.