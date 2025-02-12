리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real17 0.00 × 3 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 FXCL-Main2 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 Exness-Real26 0.00 × 10 TickmillUK-Live03 0.14 × 7 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 ICMarketsSC-Live25 0.46 × 41 ICMarkets-Live04 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.50 × 2 RoboForex-ECN-3 0.52 × 223 Tickmill-Live04 0.53 × 898 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 TitanFX-01 0.72 × 96 ICMarketsSC-Live04 0.75 × 4 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.81 × 16 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 232 AMarkets-Real 0.94 × 50 ICMarkets-Live16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 306 Exness-Real28 1.14 × 14 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.25 × 12 45 더...