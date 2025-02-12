- 자본
- 축소
트레이드:
781
이익 거래:
620 (79.38%)
손실 거래:
161 (20.61%)
최고의 거래:
120.97 USD
최악의 거래:
-447.89 USD
총 수익:
4 281.07 USD (232 949 pips)
총 손실:
-2 914.06 USD (144 041 pips)
연속 최대 이익:
29 (123.53 USD)
연속 최대 이익:
852.01 USD (24)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
25.99%
최대 입금량:
5.34%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.69
롱(주식매수):
457 (58.51%)
숏(주식차입매도):
324 (41.49%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
1.75 USD
평균 이익:
6.90 USD
평균 손실:
-18.10 USD
연속 최대 손실:
13 (-180.87 USD)
연속 최대 손실:
-447.89 USD (1)
월별 성장률:
6.67%
연간 예측:
83.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.32 USD
최대한의:
508.64 USD (12.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.09% (508.64 USD)
자본금별:
10.92% (422.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|341
|XAUUSD
|287
|USDJPY
|152
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|-70
|EURUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|5K
|XAUUSD
|86K
|USDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|6
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +120.97 USD
최악의 거래: -448 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +123.53 USD
연속 최대 손실: -180.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
44%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
56
100%
781
79%
26%
1.46
1.75
USD
USD
13%
1:300