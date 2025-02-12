SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Solnce
Dmitrii Kuropatkin

Solnce

Dmitrii Kuropatkin
0 comentários
Confiabilidade
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 44%
RoboForex-Prime
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
772
Negociações com lucro:
615 (79.66%)
Negociações com perda:
157 (20.34%)
Melhor negociação:
120.97 USD
Pior negociação:
-447.89 USD
Lucro bruto:
4 209.14 USD (225 715 pips)
Perda bruta:
-2 837.89 USD (136 425 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (123.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
852.01 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
25.99%
Depósito máximo carregado:
5.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.70
Negociações longas:
457 (59.20%)
Negociações curtas:
315 (40.80%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
1.78 USD
Lucro médio:
6.84 USD
Perda média:
-18.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-180.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-447.89 USD (1)
Crescimento mensal:
8.87%
Previsão anual:
107.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.32 USD
Máximo:
508.64 USD (12.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.09% (508.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.92% (422.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 341
XAUUSD 278
USDJPY 152
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 1.4K
USDJPY -70
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 5K
XAUUSD 86K
USDJPY -1.1K
EURUSD 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +120.97 USD
Pior negociação: -448 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +123.53 USD
Máxima perda consecutiva: -180.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
45 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 14:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 12:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 13:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 13:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Solnce
30 USD por mês
44%
0
0
USD
4.4K
USD
56
100%
772
79%
26%
1.48
1.78
USD
13%
1:300
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.