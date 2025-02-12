- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
772
Negociações com lucro:
615 (79.66%)
Negociações com perda:
157 (20.34%)
Melhor negociação:
120.97 USD
Pior negociação:
-447.89 USD
Lucro bruto:
4 209.14 USD (225 715 pips)
Perda bruta:
-2 837.89 USD (136 425 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (123.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
852.01 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
25.99%
Depósito máximo carregado:
5.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.70
Negociações longas:
457 (59.20%)
Negociações curtas:
315 (40.80%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
1.78 USD
Lucro médio:
6.84 USD
Perda média:
-18.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-180.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-447.89 USD (1)
Crescimento mensal:
8.87%
Previsão anual:
107.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.32 USD
Máximo:
508.64 USD (12.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.09% (508.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.92% (422.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|341
|XAUUSD
|278
|USDJPY
|152
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|-70
|EURUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|5K
|XAUUSD
|86K
|USDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +120.97 USD
Pior negociação: -448 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +123.53 USD
Máxima perda consecutiva: -180.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
45 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
44%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
56
100%
772
79%
26%
1.48
1.78
USD
USD
13%
1:300