Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3970
|XAUUSD
|1004
|.USTECHCash
|695
|GBPJPY
|20
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|3.7K
|XAUUSD
|896
|.USTECHCash
|2.7K
|GBPJPY
|162
|AUDNZD
|-777
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|247K
|XAUUSD
|136K
|.USTECHCash
|126K
|GBPJPY
|1.9K
|AUDNZD
|-3.4K
|NZDCAD
|182
|AUDCAD
|471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
Bybit-Live
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 35
FPMarkets-Live
|0.63 × 8
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
|1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 300
ICMarketsSC-MT5
|1.48 × 417
Exness-MT5Real7
|1.50 × 14
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
VantageInternational-Live 10
|2.51 × 136
Coinexx-Live
|2.74 × 27
Exness-MT5Real10
|2.75 × 4
RoboForex-ECN
|2.76 × 13706
ICMarketsEU-MT5-5
|2.82 × 22
FusionMarkets-Live
|3.13 × 8
TradeMaxGlobal-Live
|3.50 × 2
Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.
Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в том числе время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать.
Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.
Главные новости по сигналу:
21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса
07.04.25: !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.
07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)
21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)
09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками
