Dzmitry Kokhanau

Azazello

Dzmitry Kokhanau
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 167%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 705
Kârla kapanan işlemler:
3 064 (53.70%)
Zararla kapanan işlemler:
2 641 (46.29%)
En iyi işlem:
155.19 USD
En kötü işlem:
-206.33 USD
Brüt kâr:
41 089.72 USD (9 649 837 pips)
Brüt zarar:
-34 311.33 USD (9 141 797 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (1 104.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 115.31 USD (63)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
64.36%
Maks. mevduat yükü:
11.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
192
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
2 976 (52.16%)
Satış işlemleri:
2 729 (47.84%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
13.41 USD
Ortalama zarar:
-12.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
83 (-867.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 104.81 USD (44)
Aylık büyüme:
29.10%
Yıllık tahmin:
353.12%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.61 USD
Maksimum:
2 192.88 USD (33.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.89% (2 192.82 USD)
Varlığa göre:
29.81% (1 628.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 3970
XAUUSD 1004
.USTECHCash 695
GBPJPY 20
AUDNZD 10
NZDCAD 3
AUDCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 3.7K
XAUUSD 896
.USTECHCash 2.7K
GBPJPY 162
AUDNZD -777
NZDCAD 31
AUDCAD 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 247K
XAUUSD 136K
.USTECHCash 126K
GBPJPY 1.9K
AUDNZD -3.4K
NZDCAD 182
AUDCAD 471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +155.19 USD
En kötü işlem: -206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 44
Maksimum ardışık kâr: +1 104.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -867.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 300
ICMarketsSC-MT5
1.48 × 417
Exness-MT5Real7
1.50 × 14
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.48 × 144
VantageInternational-Live 10
2.51 × 136
Coinexx-Live
2.74 × 27
Exness-MT5Real10
2.75 × 4
RoboForex-ECN
2.76 × 13706
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 22
FusionMarkets-Live
3.13 × 8
TradeMaxGlobal-Live
3.50 × 2
Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.

Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в том числе время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD 
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать. 


Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.


Главные новости по сигналу:

21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса

07.04.25:  !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.

07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)

21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)

09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками


İnceleme yok
2025.05.19 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 18:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 10:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 11:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.49% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Azazello
Ayda 60 USD
167%
0
0
USD
11K
USD
46
98%
5 705
53%
64%
1.19
1.19
USD
34%
1:500
