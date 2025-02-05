СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Azazello
Dzmitry Kokhanau

Azazello

Dzmitry Kokhanau
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 148%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 711
Прибыльных трейдов:
4 120 (53.43%)
Убыточных трейдов:
3 591 (46.57%)
Лучший трейд:
207.72 USD
Худший трейд:
-206.33 USD
Общая прибыль:
57 179.22 USD (11 869 021 pips)
Общий убыток:
-51 190.52 USD (10 673 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
76 (1 104.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 115.31 USD (63)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
64.36%
Макс. загрузка депозита:
11.09%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
136
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
4 083 (52.95%)
Коротких трейдов:
3 628 (47.05%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
13.88 USD
Средний убыток:
-14.26 USD
Макс. серия проигрышей:
83 (-867.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 104.81 USD (44)
Прирост в месяц:
-14.61%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
96.61 USD
Максимальная:
3 314.47 USD (27.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.89% (2 192.82 USD)
По эквити:
29.81% (1 628.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 5215
XAUUSD 1462
.USTECHCash 998
GBPJPY 20
AUDNZD 10
NZDCAD 3
AUDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 4.6K
XAUUSD 3K
.USTECHCash -1.2K
GBPJPY 162
AUDNZD -777
NZDCAD 31
AUDCAD 82
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 289K
XAUUSD 841K
.USTECHCash 66K
GBPJPY 1.9K
AUDNZD -3.4K
NZDCAD 182
AUDCAD 471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +207.72 USD
Худший трейд: -206 USD
Макс. серия выигрышей: 63
Макс. серия проигрышей: 44
Макс. прибыль в серии: +1 104.73 USD
Макс. убыток в серии: -867.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCC1-Trade
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
PUPrime-Live2
1.55 × 319
ICMarketsSC-MT5
1.59 × 623
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 244
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.08 × 25
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.33 × 80
Opogroup-Server1
2.39 × 41
ICMarketsSC-MT5-2
2.47 × 2035
еще 84...
Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.

Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в частности время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD 
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать. 


Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.


Главные новости по сигналу:

21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса

07.04.25:  !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.

07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)

21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)

09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками


Нет отзывов
2025.05.19 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 18:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 10:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 11:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.49% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Azazello
50 USD в месяц
148%
0
0
USD
10K
USD
59
98%
7 711
53%
64%
1.11
0.78
USD
34%
1:500
Копировать

