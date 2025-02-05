SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Azazello
Dzmitry Kokhanau

Azazello

Dzmitry Kokhanau
0 comentários
Confiabilidade
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 151%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 718
Negociações com lucro:
4 127 (53.47%)
Negociações com perda:
3 591 (46.53%)
Melhor negociação:
207.72 USD
Pior negociação:
-206.33 USD
Lucro bruto:
57 290.35 USD (11 872 872 pips)
Perda bruta:
-51 190.52 USD (10 673 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
76 (1 104.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 115.31 USD (63)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
65.47%
Depósito máximo carregado:
11.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
4 090 (52.99%)
Negociações curtas:
3 628 (47.01%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
13.88 USD
Perda média:
-14.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
83 (-867.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 104.81 USD (44)
Crescimento mensal:
-16.04%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
96.61 USD
Máximo:
3 314.47 USD (27.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.89% (2 192.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.81% (1 628.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 5215
XAUUSD 1462
.USTECHCash 1005
GBPJPY 20
AUDNZD 10
NZDCAD 3
AUDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 4.6K
XAUUSD 3K
.USTECHCash -1.1K
GBPJPY 162
AUDNZD -777
NZDCAD 31
AUDCAD 82
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 289K
XAUUSD 841K
.USTECHCash 70K
GBPJPY 1.9K
AUDNZD -3.4K
NZDCAD 182
AUDCAD 471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +207.72 USD
Pior negociação: -206 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 63
Máximo de perdas consecutivas: 44
Máximo lucro consecutivo: +1 104.73 USD
Máxima perda consecutiva: -867.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
PUPrime-Live2
1.54 × 319
ICMarketsSC-MT5
1.58 × 626
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 707
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 247
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.08 × 25
Opogroup-Server1
2.21 × 43
87 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.

Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в частности время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD 
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать. 


Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.


Главные новости по сигналу:

21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса

07.04.25:  !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.

07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)

21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)

09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками


Sem comentários
2025.12.25 17:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 18:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 10:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Azazello
50 USD por mês
151%
0
0
USD
10K
USD
59
98%
7 718
53%
65%
1.11
0.79
USD
34%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.