- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|5215
|XAUUSD
|1462
|.USTECHCash
|1005
|GBPJPY
|20
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|4.6K
|XAUUSD
|3K
|.USTECHCash
|-1.1K
|GBPJPY
|162
|AUDNZD
|-777
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|82
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|289K
|XAUUSD
|841K
|.USTECHCash
|70K
|GBPJPY
|1.9K
|AUDNZD
|-3.4K
|NZDCAD
|182
|AUDCAD
|471
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 35
|
FPMarkets-Live
|0.63 × 8
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
|
ICMarketsSC-MT5
|1.58 × 626
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.61 × 707
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 247
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.08 × 25
|
Opogroup-Server1
|2.21 × 43
Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.
Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в частности время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать.
Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.
Главные новости по сигналу:
21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса
07.04.25: !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.
07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)
21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)
09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками
USD
USD
USD