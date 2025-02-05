信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Azazello
Dzmitry Kokhanau

Azazello

Dzmitry Kokhanau
0条评论
可靠性
59
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 148%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
7 711
盈利交易:
4 120 (53.43%)
亏损交易:
3 591 (46.57%)
最好交易:
207.72 USD
最差交易:
-206.33 USD
毛利:
57 179.22 USD (11 869 021 pips)
毛利亏损:
-51 190.52 USD (10 673 353 pips)
最大连续赢利:
76 (1 104.73 USD)
最大连续盈利:
1 115.31 USD (63)
夏普比率:
0.04
交易活动:
65.47%
最大入金加载:
11.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
84
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.81
长期交易:
4 083 (52.95%)
短期交易:
3 628 (47.05%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
13.88 USD
平均损失:
-14.26 USD
最大连续失误:
83 (-867.73 USD)
最大连续亏损:
-1 104.81 USD (44)
每月增长:
-16.65%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
96.61 USD
最大值:
3 314.47 USD (27.09%)
相对跌幅:
结余:
33.89% (2 192.82 USD)
净值:
29.81% (1 628.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 5215
XAUUSD 1462
.USTECHCash 998
GBPJPY 20
AUDNZD 10
NZDCAD 3
AUDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 4.6K
XAUUSD 3K
.USTECHCash -1.2K
GBPJPY 162
AUDNZD -777
NZDCAD 31
AUDCAD 82
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 289K
XAUUSD 841K
.USTECHCash 66K
GBPJPY 1.9K
AUDNZD -3.4K
NZDCAD 182
AUDCAD 471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +207.72 USD
最差交易: -206 USD
最大连续赢利: 63
最大连续失误: 44
最大连续盈利: +1 104.73 USD
最大连续亏损: -867.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCC1-Trade
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
PUPrime-Live2
1.55 × 319
ICMarketsSC-MT5
1.59 × 623
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 244
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.08 × 25
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.33 × 80
Opogroup-Server1
2.39 × 41
ICMarketsSC-MT5-2
2.47 × 2035
84 更多...
Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.

Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в частности время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD 
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать. 


Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.


Главные новости по сигналу:

21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса

07.04.25:  !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.

07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)

21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)

09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками


没有评论
2025.12.25 17:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 18:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 10:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
