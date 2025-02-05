シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Azazello
Dzmitry Kokhanau

Azazello

Dzmitry Kokhanau
レビュー0件
信頼性
59週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 151%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 718
利益トレード:
4 127 (53.47%)
損失トレード:
3 591 (46.53%)
ベストトレード:
207.72 USD
最悪のトレード:
-206.33 USD
総利益:
57 290.35 USD (11 872 872 pips)
総損失:
-51 190.52 USD (10 673 353 pips)
最大連続の勝ち:
76 (1 104.73 USD)
最大連続利益:
1 115.31 USD (63)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
65.47%
最大入金額:
11.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
4 090 (52.99%)
短いトレード:
3 628 (47.01%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
13.88 USD
平均損失:
-14.26 USD
最大連続の負け:
83 (-867.73 USD)
最大連続損失:
-1 104.81 USD (44)
月間成長:
-16.75%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
96.61 USD
最大の:
3 314.47 USD (27.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.89% (2 192.82 USD)
エクイティによる:
29.81% (1 628.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 5215
XAUUSD 1462
.USTECHCash 1005
GBPJPY 20
AUDNZD 10
NZDCAD 3
AUDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 4.6K
XAUUSD 3K
.USTECHCash -1.1K
GBPJPY 162
AUDNZD -777
NZDCAD 31
AUDCAD 82
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 289K
XAUUSD 841K
.USTECHCash 70K
GBPJPY 1.9K
AUDNZD -3.4K
NZDCAD 182
AUDCAD 471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +207.72 USD
最悪のトレード: -206 USD
最大連続の勝ち: 63
最大連続の負け: 44
最大連続利益: +1 104.73 USD
最大連続損失: -867.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
PUPrime-Live2
1.54 × 319
ICMarketsSC-MT5
1.58 × 626
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 707
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 247
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.08 × 25
Opogroup-Server1
2.21 × 43
87 より多く...
Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.

Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в частности время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD 
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать. 


Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.


Главные новости по сигналу:

21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса

07.04.25:  !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.

07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)

21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)

09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками


レビューなし
2025.12.25 17:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 18:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 10:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
