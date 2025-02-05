SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Azazello
Dzmitry Kokhanau

Azazello

Dzmitry Kokhanau
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
59 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 151%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7 725
Gewinntrades:
4 132 (53.48%)
Verlusttrades:
3 593 (46.51%)
Bester Trade:
207.72 USD
Schlechtester Trade:
-206.33 USD
Bruttoprofit:
57 369.46 USD (11 880 826 pips)
Bruttoverlust:
-51 250.70 USD (10 674 943 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
76 (1 104.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 115.31 USD (63)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
65.47%
Max deposit load:
11.09%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
78
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.85
Long-Positionen:
4 092 (52.97%)
Short-Positionen:
3 633 (47.03%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
83 (-867.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 104.81 USD (44)
Wachstum pro Monat :
-16.77%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
96.61 USD
Maximaler:
3 314.47 USD (27.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.89% (2 192.82 USD)
Kapital:
29.81% (1 628.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 5215
XAUUSD 1467
.USTECHCash 1007
GBPJPY 20
AUDNZD 10
NZDCAD 3
AUDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 4.6K
XAUUSD 3.1K
.USTECHCash -1.1K
GBPJPY 162
AUDNZD -777
NZDCAD 31
AUDCAD 82
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 289K
XAUUSD 849K
.USTECHCash 68K
GBPJPY 1.9K
AUDNZD -3.4K
NZDCAD 182
AUDCAD 471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +207.72 USD
Schlechtester Trade: -206 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 63
Max. aufeinandergehende Verluste: 44
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 104.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -867.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.57 × 148
ICMarketsSC-MT5
1.58 × 634
CapitalPointTrading-MT5-4
1.60 × 719
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 253
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
Opogroup-Server1
2.15 × 47
Exness-MT5Real7
2.16 × 25
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
noch 88 ...
Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.

Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в частности время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD 
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать. 


Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.


Главные новости по сигналу:

21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса

07.04.25:  !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.

07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)

21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)

09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками


Keine Bewertungen
2025.12.25 17:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 18:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 10:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
