- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3934
|XAUUSD
|997
|.USTECHCash
|695
|GBPJPY
|20
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|4K
|XAUUSD
|1.2K
|.USTECHCash
|2.7K
|GBPJPY
|162
|AUDNZD
|-777
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|82
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|257K
|XAUUSD
|425K
|.USTECHCash
|126K
|GBPJPY
|1.9K
|AUDNZD
|-3.4K
|NZDCAD
|182
|AUDCAD
|471
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 35
|
FPMarkets-Live
|0.63 × 8
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 300
|
ICMarketsSC-MT5
|1.48 × 417
|
Exness-MT5Real7
|1.50 × 14
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
VantageInternational-Live 10
|2.51 × 136
|
Coinexx-Live
|2.74 × 27
|
Exness-MT5Real10
|2.75 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.76 × 13706
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.82 × 22
|
FusionMarkets-Live
|3.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.50 × 2
Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.
Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в том числе время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать.
Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.
Главные новости по сигналу:
21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса
07.04.25: !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.
07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)
21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)
09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками
USD
USD
USD