SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Azazello
Dzmitry Kokhanau

Azazello

Dzmitry Kokhanau
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2024 181%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 662
Bénéfice trades:
3 060 (54.04%)
Perte trades:
2 602 (45.96%)
Meilleure transaction:
155.19 USD
Pire transaction:
-206.33 USD
Bénéfice brut:
41 079.50 USD (9 649 443 pips)
Perte brute:
-33 738.38 USD (8 842 725 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (1 104.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 115.31 USD (63)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
64.36%
Charge de dépôt maximale:
11.09%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
201
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
3.35
Longs trades:
2 958 (52.24%)
Courts trades:
2 704 (47.76%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.30 USD
Bénéfice moyen:
13.42 USD
Perte moyenne:
-12.97 USD
Pertes consécutives maximales:
83 (-867.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 104.81 USD (44)
Croissance mensuelle:
41.69%
Prévision annuelle:
505.79%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
96.61 USD
Maximal:
2 192.88 USD (33.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.89% (2 192.82 USD)
Par fonds propres:
29.81% (1 628.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 3934
XAUUSD 997
.USTECHCash 695
GBPJPY 20
AUDNZD 10
NZDCAD 3
AUDCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 4K
XAUUSD 1.2K
.USTECHCash 2.7K
GBPJPY 162
AUDNZD -777
NZDCAD 31
AUDCAD 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 257K
XAUUSD 425K
.USTECHCash 126K
GBPJPY 1.9K
AUDNZD -3.4K
NZDCAD 182
AUDCAD 471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +155.19 USD
Pire transaction: -206 USD
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 44
Bénéfice consécutif maximal: +1 104.73 USD
Perte consécutive maximale: -867.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 300
ICMarketsSC-MT5
1.48 × 417
Exness-MT5Real7
1.50 × 14
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.48 × 144
VantageInternational-Live 10
2.51 × 136
Coinexx-Live
2.74 × 27
Exness-MT5Real10
2.75 × 4
RoboForex-ECN
2.76 × 13706
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 22
FusionMarkets-Live
3.13 × 8
TradeMaxGlobal-Live
3.50 × 2
39 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.

Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в том числе время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD 
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать. 


Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.


Главные новости по сигналу:

21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса

07.04.25:  !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.

07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)

21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)

09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками


Aucun avis
2025.05.19 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 18:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 10:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 11:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.49% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Azazello
60 USD par mois
181%
0
0
USD
11K
USD
46
98%
5 662
54%
64%
1.21
1.30
USD
34%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.