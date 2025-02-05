시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Azazello
Dzmitry Kokhanau

Azazello

Dzmitry Kokhanau
0 리뷰
안정성
61
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 137%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
7 876
이익 거래:
4 186 (53.14%)
손실 거래:
3 690 (46.85%)
최고의 거래:
207.72 USD
최악의 거래:
-206.33 USD
총 수익:
58 315.36 USD (11 959 857 pips)
총 손실:
-52 750.73 USD (10 716 170 pips)
연속 최대 이익:
76 (1 104.73 USD)
연속 최대 이익:
1 115.31 USD (63)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
65.47%
최대 입금량:
11.09%
최근 거래:
52 분 전
주별 거래 수:
112
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
4 146 (52.64%)
숏(주식차입매도):
3 730 (47.36%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.71 USD
평균 이익:
13.93 USD
평균 손실:
-14.30 USD
연속 최대 손실:
83 (-867.73 USD)
연속 최대 손실:
-1 104.81 USD (44)
월별 성장률:
-7.97%
연간 예측:
-96.75%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
96.61 USD
최대한의:
3 314.47 USD (27.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.89% (2 192.82 USD)
자본금별:
29.81% (1 628.89 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 5305
XAUUSD 1494
.USTECHCash 1041
GBPJPY 20
AUDNZD 10
NZDCAD 3
AUDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 4.2K
XAUUSD 3.9K
.USTECHCash -2K
GBPJPY 162
AUDNZD -777
NZDCAD 31
AUDCAD 82
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 274K
XAUUSD 922K
.USTECHCash 48K
GBPJPY 1.9K
AUDNZD -3.4K
NZDCAD 182
AUDCAD 471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +207.72 USD
최악의 거래: -206 USD
연속 최대 이익: 63
연속 최대 손실: 44
연속 최대 이익: +1 104.73 USD
연속 최대 손실: -867.73 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
FXCC1-Trade
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
PUPrime-Live2
1.55 × 319
ICMarketsSC-MT5
1.62 × 674
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 5
Exness-MT5Real7
2.08 × 25
GoMarkets-Live
2.09 × 292
VantageInternational-Live 15
2.12 × 17
Opogroup-Server1
2.17 × 77
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
95 더...
Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.

Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в частности время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD 
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать. 


Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.


Главные новости по сигналу:

21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса

07.04.25:  !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.

07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)

21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)

09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками


리뷰 없음
2026.01.05 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 17:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 18:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
