SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Azazello
Dzmitry Kokhanau

Azazello

Dzmitry Kokhanau
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2024 167%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 705
Profit Trade:
3 064 (53.70%)
Loss Trade:
2 641 (46.29%)
Best Trade:
155.19 USD
Worst Trade:
-206.33 USD
Profitto lordo:
41 089.72 USD (9 649 837 pips)
Perdita lorda:
-34 311.33 USD (9 141 797 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (1 104.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 115.31 USD (63)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
64.36%
Massimo carico di deposito:
11.09%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
192
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
2 976 (52.16%)
Short Trade:
2 729 (47.84%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
13.41 USD
Perdita media:
-12.99 USD
Massime perdite consecutive:
83 (-867.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 104.81 USD (44)
Crescita mensile:
35.26%
Previsione annuale:
427.78%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.61 USD
Massimale:
2 192.88 USD (33.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.89% (2 192.82 USD)
Per equità:
29.81% (1 628.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 3970
XAUUSD 1004
.USTECHCash 695
GBPJPY 20
AUDNZD 10
NZDCAD 3
AUDCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 3.7K
XAUUSD 896
.USTECHCash 2.7K
GBPJPY 162
AUDNZD -777
NZDCAD 31
AUDCAD 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 247K
XAUUSD 136K
.USTECHCash 126K
GBPJPY 1.9K
AUDNZD -3.4K
NZDCAD 182
AUDCAD 471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +155.19 USD
Worst Trade: -206 USD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 44
Massimo profitto consecutivo: +1 104.73 USD
Massima perdita consecutiva: -867.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 300
ICMarketsSC-MT5
1.48 × 417
Exness-MT5Real7
1.50 × 14
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.48 × 144
VantageInternational-Live 10
2.51 × 136
Coinexx-Live
2.74 × 27
Exness-MT5Real10
2.75 × 4
RoboForex-ECN
2.76 × 13706
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 22
FusionMarkets-Live
3.13 × 8
TradeMaxGlobal-Live
3.50 × 2
39 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.

Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в том числе время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD 
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать. 


Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.


Главные новости по сигналу:

21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса

07.04.25:  !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.

07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)

21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)

09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками


Non ci sono recensioni
2025.05.19 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 18:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 10:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 11:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.49% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Azazello
60USD al mese
167%
0
0
USD
11K
USD
46
98%
5 705
53%
64%
1.19
1.19
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.