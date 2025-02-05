SignalsSections
Dzmitry Kokhanau

Azazello

Dzmitry Kokhanau
0 reviews
Reliability
59 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2024 148%
RoboForex-ECN
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
7 711
Profit Trades:
4 120 (53.43%)
Loss Trades:
3 591 (46.57%)
Best trade:
207.72 USD
Worst trade:
-206.33 USD
Gross Profit:
57 179.22 USD (11 869 021 pips)
Gross Loss:
-51 190.52 USD (10 673 353 pips)
Maximum consecutive wins:
76 (1 104.73 USD)
Maximal consecutive profit:
1 115.31 USD (63)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
64.36%
Max deposit load:
11.09%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
172
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
1.81
Long Trades:
4 083 (52.95%)
Short Trades:
3 628 (47.05%)
Profit Factor:
1.12
Expected Payoff:
0.78 USD
Average Profit:
13.88 USD
Average Loss:
-14.26 USD
Maximum consecutive losses:
83 (-867.73 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 104.81 USD (44)
Monthly growth:
-13.75%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
96.61 USD
Maximal:
3 314.47 USD (27.09%)
Relative drawdown:
By Balance:
33.89% (2 192.82 USD)
By Equity:
29.81% (1 628.89 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 5215
XAUUSD 1462
.USTECHCash 998
GBPJPY 20
AUDNZD 10
NZDCAD 3
AUDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 4.6K
XAUUSD 3K
.USTECHCash -1.2K
GBPJPY 162
AUDNZD -777
NZDCAD 31
AUDCAD 82
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 289K
XAUUSD 841K
.USTECHCash 66K
GBPJPY 1.9K
AUDNZD -3.4K
NZDCAD 182
AUDCAD 471
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +207.72 USD
Worst trade: -206 USD
Maximum consecutive wins: 63
Maximum consecutive losses: 44
Maximal consecutive profit: +1 104.73 USD
Maximal consecutive loss: -867.73 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FXCC1-Trade
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
PUPrime-Live2
1.55 × 319
ICMarketsSC-MT5
1.59 × 623
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 244
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.08 × 25
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.33 × 80
Opogroup-Server1
2.39 × 41
ICMarketsSC-MT5-2
2.47 × 2035
84 more...
Ничего нет идеального в этой жизни, и этот сигнал не исключение. Сейчас он работает, но как долго это продлится никто не знает, поэтому я продолжаю искать рабочие рыночные закономерности и добавлять сюда.

Перед копированием убедитесь в наличии и соответствии имен торговых символов и их спецификаций между моим и ваши брокером, в частности время открытия/закрытия торговых сессий и часового пояса, так как в некоторых стратегиях включено автоматическое закрытие позиций перед ролловером и открытие после него (дабы убрать непредвиденные ситуации с гэпами). В данный момент торгуются: USDJPY, USTEC, XAUUSD 
Желательно иметь баланс 2к+ для соблюдения уровня риска как на этом счете. Ниже, чем 1к настоятельно не рекомендую использовать. 


Цена подписки будет корректироваться в зависимости от вложенных вами инвестиций. Мой интерес: 20% от вашей прибыли.


Главные новости по сигналу:

21.03.25: изменена торговая логика на золоте (RBp) для получения более плавной кривой баланса

07.04.25:  !!! вручную закрыл убыточные позиции открытые сеточником - был риск потерять весь депозит. Сеточник (был единственный) исключен из торговли. Впредь подобные просадки не повторятся.
Теперь в работе только стратегии с четкими стопами - никаких сеток, мартинов и прочей ерунды.

07.05.25 добавлена новая стратегия на золоте (BF)

21.08.25 преодолен порог профита 100% (41 неделя)

09.09.25 теперь позиции на золоте закрываются только перед выходными с открытием в понедельник, а также в дни раннего закрытия перед праздниками


No reviews
2025.05.19 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 18:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 10:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 11:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.49% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
