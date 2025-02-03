SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AUDCAD XAUUSD GBPUSD NZDCAD
Barry Delhez

AUDCAD XAUUSD GBPUSD NZDCAD

Barry Delhez
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
ICMarkets-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
743
Kârla kapanan işlemler:
450 (60.56%)
Zararla kapanan işlemler:
293 (39.43%)
En iyi işlem:
33.50 EUR
En kötü işlem:
-31.62 EUR
Brüt kâr:
658.79 EUR (60 124 pips)
Brüt zarar:
-642.60 EUR (60 587 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (83.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
83.27 EUR (27)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
51.88%
Maks. mevduat yükü:
39.15%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
494 (66.49%)
Satış işlemleri:
249 (33.51%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.02 EUR
Ortalama kâr:
1.46 EUR
Ortalama zarar:
-2.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-17.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-136.94 EUR (10)
Aylık büyüme:
-26.63%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
202.42 EUR (31.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.98% (202.42 EUR)
Varlığa göre:
53.32% (293.05 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 416
XAUUSD 210
GBPUSD 38
EURUSD 28
EURGBP 25
NZDCAD 23
CADCHF 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -27
XAUUSD 85
GBPUSD 39
EURUSD -36
EURGBP -51
NZDCAD 7
CADCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3.9K
XAUUSD 4.5K
GBPUSD -906
EURUSD -3.6K
EURGBP -3.9K
NZDCAD -552
CADCHF 70
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.50 EUR
En kötü işlem: -32 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +83.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.05 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 22
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.93 × 170
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.02 × 480
Exness-MT5Real8
1.13 × 123
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real3
1.36 × 182
ICMarketsSC-MT5-4
1.62 × 1866
Exness-MT5Real7
1.71 × 234
Alpari-MT5
1.86 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 820
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
FBS-Real
2.20 × 5
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
TradeMaxGlobal-Live
2.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.11 × 18
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
ICMarketsEU-MT5
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.16 × 50
22 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Leverage 1:500
İnceleme yok
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 21:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.73% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.61% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 21:19
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.67% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.69% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AUDCAD XAUUSD GBPUSD NZDCAD
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
457
EUR
34
90%
743
60%
52%
1.02
0.02
EUR
53%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.