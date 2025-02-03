- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
743
Kârla kapanan işlemler:
450 (60.56%)
Zararla kapanan işlemler:
293 (39.43%)
En iyi işlem:
33.50 EUR
En kötü işlem:
-31.62 EUR
Brüt kâr:
658.79 EUR (60 124 pips)
Brüt zarar:
-642.60 EUR (60 587 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (83.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
83.27 EUR (27)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
51.88%
Maks. mevduat yükü:
39.15%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
494 (66.49%)
Satış işlemleri:
249 (33.51%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.02 EUR
Ortalama kâr:
1.46 EUR
Ortalama zarar:
-2.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-17.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-136.94 EUR (10)
Aylık büyüme:
-26.63%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
202.42 EUR (31.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.98% (202.42 EUR)
Varlığa göre:
53.32% (293.05 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|416
|XAUUSD
|210
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|28
|EURGBP
|25
|NZDCAD
|23
|CADCHF
|3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-27
|XAUUSD
|85
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|-36
|EURGBP
|-51
|NZDCAD
|7
|CADCHF
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3.9K
|XAUUSD
|4.5K
|GBPUSD
|-906
|EURUSD
|-3.6K
|EURGBP
|-3.9K
|NZDCAD
|-552
|CADCHF
|70
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.50 EUR
En kötü işlem: -32 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +83.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.05 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
Tickmill-Live
|0.00 × 22
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
|0.93 × 170
ICMarketsEU-MT5-2
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|1.02 × 480
Exness-MT5Real8
|1.13 × 123
ICMarketsEU-MT5-5
|1.14 × 2964
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
Exness-MT5Real3
|1.36 × 182
ICMarketsSC-MT5-4
|1.62 × 1866
Exness-MT5Real7
|1.71 × 234
Alpari-MT5
|1.86 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 820
TMGM.TradeMax-Live
|2.00 × 2
FBS-Real
|2.20 × 5
TitanFX-MT5-01
|2.57 × 165
TradeMaxGlobal-Live
|2.67 × 3
Exness-MT5Real2
|3.00 × 2
FusionMarkets-Live
|3.11 × 18
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 6
GBEbrokers-LIVE
|3.94 × 34
ICMarketsEU-MT5
|4.00 × 2
VantageInternational-Live
|4.16 × 50
Leverage 1:500
İnceleme yok
