Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 22 ICTrading-MT5-4 0.12 × 155 Pepperstone-MT5-Live01 0.93 × 170 ICMarketsEU-MT5-2 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 1.02 × 480 Exness-MT5Real8 1.13 × 123 ICMarketsEU-MT5-5 1.14 × 2964 Exness-MT5Real6 1.33 × 76 Exness-MT5Real3 1.36 × 182 ICMarketsSC-MT5-4 1.62 × 1866 Exness-MT5Real7 1.71 × 234 Alpari-MT5 1.86 × 22 ICMarketsSC-MT5-2 1.90 × 820 TMGM.TradeMax-Live 2.00 × 2 FBS-Real 2.20 × 5 TitanFX-MT5-01 2.57 × 165 TradeMaxGlobal-Live 2.67 × 3 Exness-MT5Real2 3.00 × 2 FusionMarkets-Live 3.11 × 18 Exness-MT5Real18 3.50 × 2 BlackBullMarkets-Live 3.50 × 6 GBEbrokers-LIVE 3.94 × 34 ICMarketsEU-MT5 4.00 × 2 VantageInternational-Live 4.16 × 50 22 daha fazla...