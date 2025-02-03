SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AUDCAD XAUUSD GBPUSD NZDCAD
Barry Delhez

AUDCAD XAUUSD GBPUSD NZDCAD

Barry Delhez
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
743
Bénéfice trades:
450 (60.56%)
Perte trades:
293 (39.43%)
Meilleure transaction:
33.50 EUR
Pire transaction:
-31.62 EUR
Bénéfice brut:
658.79 EUR (60 124 pips)
Perte brute:
-642.60 EUR (60 587 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (83.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
83.27 EUR (27)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
52.90%
Charge de dépôt maximale:
39.15%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
494 (66.49%)
Courts trades:
249 (33.51%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.02 EUR
Bénéfice moyen:
1.46 EUR
Perte moyenne:
-2.19 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-17.05 EUR)
Perte consécutive maximale:
-136.94 EUR (10)
Croissance mensuelle:
-23.20%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
202.42 EUR (31.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.98% (202.42 EUR)
Par fonds propres:
53.32% (293.05 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 416
XAUUSD 210
GBPUSD 38
EURUSD 28
EURGBP 25
NZDCAD 23
CADCHF 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -27
XAUUSD 85
GBPUSD 39
EURUSD -36
EURGBP -51
NZDCAD 7
CADCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 3.9K
XAUUSD 4.5K
GBPUSD -906
EURUSD -3.6K
EURGBP -3.9K
NZDCAD -552
CADCHF 70
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.50 EUR
Pire transaction: -32 EUR
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +83.27 EUR
Perte consécutive maximale: -17.05 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
CMCMarkets-MT5-LIVE
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 22
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.93 × 170
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.02 × 480
Exness-MT5Real8
1.13 × 123
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real3
1.36 × 182
ICMarketsSC-MT5-4
1.60 × 1860
Exness-MT5Real7
1.71 × 234
Alpari-MT5
1.86 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 820
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
FBS-Real
2.20 × 5
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
TradeMaxGlobal-Live
2.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.11 × 18
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
21 plus...
Leverage 1:500
Aucun avis
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 21:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.73% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.61% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 21:19
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.67% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.69% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
