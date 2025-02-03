- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
743
Profit Trade:
450 (60.56%)
Loss Trade:
293 (39.43%)
Best Trade:
33.50 EUR
Worst Trade:
-31.62 EUR
Profitto lordo:
658.79 EUR (60 124 pips)
Perdita lorda:
-642.60 EUR (60 587 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (83.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
83.27 EUR (27)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
51.88%
Massimo carico di deposito:
39.15%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
494 (66.49%)
Short Trade:
249 (33.51%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.02 EUR
Profitto medio:
1.46 EUR
Perdita media:
-2.19 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-17.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-136.94 EUR (10)
Crescita mensile:
-26.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
202.42 EUR (31.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.98% (202.42 EUR)
Per equità:
53.32% (293.05 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|416
|XAUUSD
|210
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|28
|EURGBP
|25
|NZDCAD
|23
|CADCHF
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-27
|XAUUSD
|85
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|-36
|EURGBP
|-51
|NZDCAD
|7
|CADCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.9K
|XAUUSD
|4.5K
|GBPUSD
|-906
|EURUSD
|-3.6K
|EURGBP
|-3.9K
|NZDCAD
|-552
|CADCHF
|70
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.50 EUR
Worst Trade: -32 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +83.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.05 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 22
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 155
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.93 × 170
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.02 × 480
|
Exness-MT5Real8
|1.13 × 123
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.14 × 2964
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
Exness-MT5Real3
|1.36 × 182
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.62 × 1866
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 234
|
Alpari-MT5
|1.86 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 820
|
TMGM.TradeMax-Live
|2.00 × 2
|
FBS-Real
|2.20 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|2.57 × 165
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|3.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|3.11 × 18
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 6
|
GBEbrokers-LIVE
|3.94 × 34
|
ICMarketsEU-MT5
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.16 × 50
22 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Leverage 1:500
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
457
EUR
EUR
34
90%
743
60%
52%
1.02
0.02
EUR
EUR
53%
1:500