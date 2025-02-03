SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AUDCAD XAUUSD GBPUSD NZDCAD
Barry Delhez

AUDCAD XAUUSD GBPUSD NZDCAD

Barry Delhez
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
743
Profit Trade:
450 (60.56%)
Loss Trade:
293 (39.43%)
Best Trade:
33.50 EUR
Worst Trade:
-31.62 EUR
Profitto lordo:
658.79 EUR (60 124 pips)
Perdita lorda:
-642.60 EUR (60 587 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (83.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
83.27 EUR (27)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
51.88%
Massimo carico di deposito:
39.15%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
494 (66.49%)
Short Trade:
249 (33.51%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.02 EUR
Profitto medio:
1.46 EUR
Perdita media:
-2.19 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-17.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-136.94 EUR (10)
Crescita mensile:
-26.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
202.42 EUR (31.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.98% (202.42 EUR)
Per equità:
53.32% (293.05 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 416
XAUUSD 210
GBPUSD 38
EURUSD 28
EURGBP 25
NZDCAD 23
CADCHF 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -27
XAUUSD 85
GBPUSD 39
EURUSD -36
EURGBP -51
NZDCAD 7
CADCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 3.9K
XAUUSD 4.5K
GBPUSD -906
EURUSD -3.6K
EURGBP -3.9K
NZDCAD -552
CADCHF 70
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.50 EUR
Worst Trade: -32 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +83.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.05 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 22
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.93 × 170
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.02 × 480
Exness-MT5Real8
1.13 × 123
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real3
1.36 × 182
ICMarketsSC-MT5-4
1.62 × 1866
Exness-MT5Real7
1.71 × 234
Alpari-MT5
1.86 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 820
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
FBS-Real
2.20 × 5
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
TradeMaxGlobal-Live
2.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.11 × 18
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
ICMarketsEU-MT5
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.16 × 50
22 più
Leverage 1:500
Non ci sono recensioni
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 21:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.73% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.61% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 21:19
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.67% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.69% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
